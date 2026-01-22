Slussgården hyr ut till krögaren Markus Aujalay

Kanonstart på året för Slussgården som har tecknat ytterligare ett avtal i Snäckan 8 vid Tegelbacken. Stjärnkrögaren Markus Aujalay har skrivit på för restaurangen på 440 kvm som ligger i gatuplan – perfekt belägen ett stenkast från hans redan etablerade, och hyllade, restaurang Tegelbacken. Konferenslokalerna om nära 5.000 kvm signerades bara dagar tidigare med Sabis. Tidigare har PwC gjort en stor kontorsförhyrning i samma fastighet.

Aujalays vision för restaurangen är att skapa en internationell bar/bistro/bodega/restaurang med en kontinental känsla med mat inspirerad från Frankrike, Spanien, Italien och övriga länder kring Medelhavet. Han skapar en restaurang med en pulserande bar för drinkar och aw, drop-in gäster som väntar på bord, eftersittning efter middagen med musik och hög stämning. Det ska kännas som att sitta i Barcelona, Cannes eller Rom – men på hemmaplan.

Idén är en restaurang där det är lika självklart för affärsresenären att slinka in för att äta och ta ett glas i köksbaren som för det större sällskapet att boka en middag för familjen, kompisarna eller kollegerna.

Omvandlingen som området kring Tegelbacken genomgår just nu skapar ett nytt rum för människor att vistas i och njuta av med ett nytt torg, en ny park och stadens närhet till vatten.

Den 20 januari, alltså bara två dagar innan avtalet med Markus Aujalay, skrev FV om att Slussgården hittat en operatör till den stora konferensanläggningen i Snäckan 8, nära 5.000 kvm – Sabis, familjeföretaget med 150-årig erfarenhet av mat, möten och service. Sedan tidigare är det känt att PwC har skrivit avtal om 13.200 kvm kontor för sitt nya huvudkontor i samma byggnad, vilket blev den tredje största uthyrningen under 2025 enligt FV:s topplista över största uthyrningarna.

– Vi är oerhört stolta att Markus väljer att etablera en premiumrestaurang i Snäckan 8. En plats som kommer att bli en självklar länk mellan City och Gamla stan. Med detta unika läge skapas en ny levande mötespunkt för boende, arbetande och besökare i Stockholm. Det här är precis den typ av kvalitativ satsning vi önskat för området och Snäckan 8, säger Lars Kinneholm, vd för Slussgården.

– Jag ser verkligen fram emot att öppna en ny restaurang både i den här moderna byggnaden och på den här platsen. Efter att ha drivit Tegelbacken precis intill i nio år känns det extra roligt att få vara med i områdets utveckling och även att bidra till prägeln på detsamma med mitt koncept för restaurangen. Att göra den här resan tillsammans med Slussgården känns mycket bra, säger Markus Aujalay, krögare och restauratör.

Restaurangen beräknas öppna i början av 2027.

