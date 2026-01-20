Slussgården hyr ut nära 5.000 kvm till Sabis

Slussgården hyr ut 4.766 kvm till Sabis som blir operatör för konferens- och serviceverksamheten i Snäckan 8 på Tegelbacken 4 i centrala Stockholm. Sedan tidigare står det klart att PwC ska flytta in i lokaler om 13.200 kvm. Därmed är stora delar av fastigheten nu uthyrd.

Stockholm View innehåller totalt 4.766 kvm 36 konferensrum med plats för upp till 250 personer i den största

En hörsal med plats för 255 personer i biosittning

Restaurang med 270 sittplatser

Matsalar och chambre separées för 10-200 personer

2 barer och 1 café

Event- och utställningslokaler

Möjlighet att hålla bolagsmässor, mässor och visningar

Senaste konferenstekniken för effektiva möten

Annordia har varit rådgivare till Slussgården.

Slussgården har utsett det familjeägda servicebolaget Sabis, med över 150 års erfarenhet av mat, möten och service, till operatör för konferens- och serviceverksamheten i Snäckan 8. Sabis kommer att driva Stockholm View med café, barer och restaurang som kompletterar den toppmoderna konferensanläggningen.

– Vi är väldigt stolta över att få välkomna Sabis till Snäckan 8. Med Sabis långa och gedigna erfarenhet av mat, möten och service känner vi oss trygga med att Stockholm View blir en mötesplats och destination utöver det vanliga. Ett välkommet tillskott till staden och området i sig, säger Lars Kinneholm, vd på Slussgården.

– Vi ser oerhört mycket fram emot detta samarbete med Slussgården, som liksom vi arbetar långsiktigt och med kvalitet. Sabis ambition är att skapa personliga, attraktiva destinationer och med detta centrala läge i Stockholm finns fantastiska förutsättningar att göra just det,” säger Madeleine Brehmer, vd Sabis

Fastigheten Snäckan 8, som står klar våren 2026, blir en central länk mellan city och Gamla stan. Med ett ljust atrium, upprustad Tysta Marigång och närhet till Stockholms centralstation erbjuder Stockholm View ett läge som är både attraktivt och inspirerande.

Totalt omfattar dagkonferensanläggningen 4.766 kvm, varav 3.737 kvm konferensytor och 1.029 kvm restaurang, bar- och caféytor. Konferensanläggningens största lokal är en hörsal med en kapacitet för upp till 255 personer. Där är takhöjden 7,2 meter och den utdragbara gradängläktaren skapar flexibilitet för olika arrangemang. Takhöjden i övriga lokaler är 2,70 meter.

Snäckan 8 präglas av klassiska material som ådrad kalksten och kopparliknande detaljer, vilket skapar en varm och tidlös känsla både exteriört och interiört. Mycket material från den tidigare byggnaden har återanvänts eller återvunnits.

Snäckan 8 omfattar totalt 21.600 kvm lokaler, där PwC hyr 13.200 kvm, något FV skrev om i februari 2025. PwC flyttar sitt huvudkontor till de nybyggda lokalerna vid Tegelbacken, med planerad inflyttning i början av 2027.