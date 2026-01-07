SLP utser Tommy Åstrand till tillförordnad CFO

SLP:s CFO, Matilda Olsson, går i slutet av januari 2026 på föräldraledighet. Styrelsen har beslutat att styrelseledamot Tommy Åstrand träder in som tillförordnad CFO under perioden. Åstrand kommer att tillträda rollen från det datum Olsson går på ledighet.

Tommy Åstrand är styrelseledamot i SLP sedan årsstämman 2025 och har tidigare varit verksam som både CFO och Vd i bolaget. Tommy har mångårig erfarenhet från noterade fastighetsbolag och har bland annat varit CFO på Victoria Park AB, Hembla AB och Tribona AB. Matilda Olsson återgår till sin ordinarie roll som CFO efter avslutad föräldraledighet.