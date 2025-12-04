SLP tillförs 800 mkr efter nyemission

SLP genomför en riktad nyemission om 20 miljoner B-aktier och tillförs 800 miljoner kronor. Snabbväxande SLP ser fortsatta möjligheter att förvärva fastigheter med förädlingspotential.

Emissionen mötte stort intresse från ett stort antal svenska och internationella institutionella investerare, däribland Clearance Capital Limited, Cohen & Steers, Danske Invest Småbolag, Fjärde AP-fonden, SEB Asset Management och Thames River Capital LLP (part of Columbia Threadneedle Investments), som deltog i emissionen.

Swedish Logistic Property (SLP) har slutfört ett accelererat book building-förfarande och bolagets styrelse har beslutat om en riktad nyemission av 20 miljoner B-aktier till en teckningskurs om 40 kronor per B-aktie. Genom Emissionen tillförs SLP totalt 800 miljoner kronor före transaktionsrelaterade kostnader. Teckningskursen motsvarar en rabatt om 0,4 procent i förhållande till stängningskursen för B-aktien på Nasdaq Stockholm den 3 december 2025 (40,15 kronor), en rabatt om 2,1 procent mot det volymvägda genomsnittspriset (VWAP) för B-aktien under de senaste tio handelsdagarna (40,87 kronor), samt en premie om 25,1 procent mot EPRA NRV per aktie i SLP per den 30 september 2025 (31,98 kronor).

