SLP köper och bygger 5000 kvm i Eskilstuna

SLP har av Eskilstuna kommun förvärvat fastigheten Kjula-Blacksta 1:108 i Eskilstuna Logistikpark. Fastigheten omfattar 31 564 kvm mark där SLP kommer att uppföra en miljöcertifierad logistikfastighet om cirka 5 000 kvm med merparten kylda och frysta ytor. Investeringen uppgår till cirka 90 miljoner kronor och ett 12-årigt hyresavtal har tecknats med en expansiv aktör som levererar till svensk dagligvaruhandel.

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Det årliga hyresvärdet uppgår till cirka 6,5 miljoner kronor och beräknad inflyttning är under början av fjärde kvartalet 2027.

Fastigheten ligger i ett av Sveriges ledande logistikområden med ett strategiskt läge i Stockholm-Mälardalen och direkt anslutning till järnväg, E20 och flygplats. Efter genomfört projekt kvarstår en byggrätt om cirka 11 000 kvm som kan nyttjas för framtida expansion för en eller flera hyresgäster.

– Eskilstuna Logistikpark är ett av Sveriges mest attraktiva logistiklägen och vi är mycket glada över att genomföra denna etablering. Projektet skapar ett långsiktigt kassaflöde och ökar vår genomsnittliga hyresduration samtidigt som det finns betydande framtida förädlingspotential genom den kvarvarande byggrätten om cirka 11 000 kvadratmeter, säger Filip Persson, vd på SLP.

Hyresavtalet är villkorat av bygglov och byggstart planeras ske efter att erforderliga myndighetsbeslut erhållits. Investeringen finansieras initialt med egna medel.

Redaktionen red@fastighetsvarlden.se

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