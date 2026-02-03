Investerarpanel på Logistik & Fastigheter 2026. Christian Berglund, SLP, till höger. Foto: Fastighetsvärlden.

SLP hyr ut om 19 300 kvm till Meds Apotek i Eskilstuna

SLP har tecknat ett hyresavtal med Meds Apotek AB avseende logistikfastigheten Litografen 8 i Eskilstuna. Avtalet om 19 300 kvm har en hyrestid om 5,5 år. Fastigheten, totalt omfattande 27 000 kvm, hyrs idag i sin helhet av Tamro som kommer att lämna sina ytor i förtid när Meds Apotek AB flyttar in den 1 augusti 2026.

Fastigheten är belägen i ett etablerat logistikläge i Eskilstuna med god tillgänglighet till det övergripande transportnätet. Meds Apotek är en växande aktör inom e-handel och läkemedelsdistribution.

”Detta är ett resultat av vårt proaktiva arbete med att lösa de få avflyttningar vi har i förtid. Vi får in en stark och expansiv hyresgäst på ett längre hyresavtal samtidigt som fastigheten fortsatt erbjuder betydande förädlingsmöjligheter i form av solcellsinstallation samt nyproduktion om cirka 10 000 kvadratmeter”, säger Filip Persson, vd för SLP.

”Fastigheten i Eskilstuna ger oss en effektiv logistisk plattform redan från start, men också flexibilitet för fortsatt tillväxt. Möjligheten till framtida utbyggnad var en viktig del i vårt beslut”, säger Björn Thorngren, vd för Meds Apotek AB.

