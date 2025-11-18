Fastigheten Zinken 3 i Norrköping.

SLP hyr ut 6.500 kvm till Redhead i Norrköping

SLP har tecknat ett 10-årigt hyresavtal, som är fullt indexerat, med Redhead Sverige AB avseende 6 500 kvm i fastigheten Zinken 3 i Norrköping. Årshyran uppgår till 5,1 mkr och medför en årlig nettoökning av hyresintäkterna om cirka 1,5 mkr.

Lokalen blir vakant från och med 1 februari 2026 och inflyttning är planerad till 1 juli 2026.

”Vi ser fram emot att välkomna Redhead som ny hyresgäst i Norrköping. Att vi så snart efter att lokalen blir vakant kan lämna över nycklarna till en ny hyresgäst bekräftar den fortsatta efterfrågan på attraktiva logistikytor”, säger Filip Persson, vd på SLP.

”Efter en omfattande utvärdering av fastighetsägare valde vi att gå vidare med SLP, tack vare deras engagemang och tydliga fokus på långsiktighet”, säger Varga Moshtagh vd på Redhead Sverige AB.

