SLP hyr ut 22 000 kvm nytt i Jönköping till Spobik

SLP har tecknat ett 10-årigt, fullt indexerat hyresavtal, med Spobik avseende en ny logistikfastighet, Äringen 4 i Jönköping, om cirka 21 600 kvm. Den totala investeringen bedöms uppgå till 231 miljoner kronor och det årliga hyresvärdet uppgår till cirka 16,5 miljoner kronor. Inflyttning beräknas ske senast under kvartal 3 2027.

Fastigheten kommer att bebyggas med en modern logistikbyggnad med hög standard och miljöcertifiering enligt Miljöbyggnad Silver. Byggnaden uppförs i ett strategiskt läge nära centrala Jönköping och med direkt anslutning till E4.

I samband med inflyttningen lämnar Spobik sin nuvarande lokal om cirka 9 000 kvm i fastigheten Hedenstorp 2:1. Fastigheten, som är belägen i ett attraktivt logistikläge med närhet till Jönköping C, flygplatsen samt E4 och riksväg 40, har god förädlingspotential och hög anpassningsbarhet. Sammantaget påverkas nettouthyrningen positivt med cirka 9,5 miljoner kronor.

”Det är mycket tillfredsställande att kunna genomföra ytterligare ett nybyggnadsprojekt i Jönköping, som är ett av Sveriges viktigaste logistiknav. Etableringen med Spobik är ett tydligt exempel på det resultat som vår täta dialog med hyresgästerna ger samt vår förmåga att möta deras behov. Vi ser samtidigt goda möjligheter att skapa värde i den befintliga fastigheten”, säger Filip Persson, vd på SLP.

”Vårt nya centrallager är ett naturligt nästa steg för Spobik efter flera år av stark tillväxt och hög efterfrågan. Den utökade logistikkapaciteten och SLP som partner ger rätt förutsättningar för långsiktig expansion, ökad effektivitet och stärkta inträdesbarriärer mot våra konkurrenter. Vi ser fram emot att accelerera vår tillväxtresa och samtidigt leverera en ännu bättre kundupplevelse under många år framöver”, säger Peter Arvidsson, VD för Spobik AB.

Investeringen finansieras initialt med egna medel och är villkorad av att markförvärv av kommunen samt att erforderliga myndighetsbeslut erhålls.