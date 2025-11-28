SLP förvärvar från DSV för 1,1 miljarder

SLP har förvärvat fyra logistikfastigheter i en så kallad ”sale and leaseback-affär” med DSV, vilka DSV tidigare har övertagit i samband med förvärvet av Schenker. Fastigheterna, som är terminaler, är fullt uthyrda med en genomsnittlig hyresduration om drygt 7,5 år. Det överenskomna fastighetsvärdet uppgår till 1 111 mkr.

Tre av fastigheterna omfattar drygt 13.000 kvm uthyrningsbar yta vardera och är belägna i Helsingborg, Västerås och Borås. Den fjärde och största fastigheten ligger i Malmö och har en uthyrningsbar yta om cirka 25.000 kvm. Den totala uthyrningsbara ytan uppgår till cirka 66 000 kvm och den totala tomtarean uppgår till cirka 330 000 kvm, vilket innebär betydande möjlighet att genomföra både till- och nybyggnation.

Hyresavtalen är utformade som så kallade internationella ”triple net-avtal” och det årliga hyresvärdet uppgår till 78 mkr.

”Genom denna affär förlänger vi vår genomsnittliga hyresduration, förstärker vår närvaro på flera strategiska orter och inleder relationen med en ledande logistikaktör. Samtidigt ser vi betydande förädlingspotential i samtliga fastigheter, vilket ligger helt i linje med vår förvärvsstrategi och långsiktiga affärsmodell. Med denna transaktion har vi gjort affärer med ett fastighetsvärde om cirka 4,1 miljarder kronor under 2025, vår högsta samlade transaktionsvolym för ett enskilt år”, säger Filip Persson, vd på SLP.

Fastigheterna förvärvas genom bolagsaffärer och finansieras med egna medel samt redan beviljad säkerställd bankfinansiering.

Tillträde av de tre fastigheterna i Helsingborg, Västerås och Borås har skett idag. Tillträde av fastigheten i Malmö är planerat under december villkorat av godkännande från Inspektionen för strategiska produkter i Sverige.