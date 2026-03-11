SLP bygger ut 23 300 kvm – och förlänger

SLP kommer att genomföra en tillbyggnad om cirka 23 300 kvm på fastigheten Rönnedal 1 i Ulricehamn efter att befintlig hyresgäst, Logistikpartner i Ulricehamn AB som är en del av Boxflow Group AB, utnyttjat sin option om utökad yta. I samband med tillbyggnaden förlängs hyresavtalet för hela fastigheten med 10 år från planerat tillträde den 1 augusti 2027.

Fastigheten förvärvades i juni 2024 och omfattar i dag cirka 24 000 kvm uthyrningsbar yta.

I hyresavtalet fanns en möjlighet för hyresgästen att uppföra ytterligare yta till en förutbestämd hyresnivå. I samband med förvärvet avtalades att säljaren ska bekosta samt ombesörja tillbyggnaden och att SLP ska erlägga en tilläggsköpeskilling som en funktion av det bedömda driftnettot och en överenskommen yield.

Tilläggsköpeskillingen, som erläggs vid färdigställande, uppgår till cirka 117 mkr och det årliga hyresvärdet för tillbyggnaden uppgår till ca 8,5 mkr. Projektet är villkorat av myndighetsbeslut.

– Det är väldigt positivt att vår hyresgäst väljer att expandera inom fastigheten och förlänga avtalet. Genom den struktur som etablerades vid förvärvet säkerställs en attraktiv avkastning samtidigt som vi stärker kassaflödet och den genomsnittliga hyresdurationen i portföljen, säger Filip Persson, vd på SLP.

– Tillbyggnaden skapar goda förutsättningar för vår fortsatta utveckling i Ulricehamn. Genom att öka vår kapacitet av nya, effektiva och hållbara logistikytor stärker vi vår kapacitet och konkurrenskraft. Extra kul att stora delar av utbyggnaden redan är planerad för tillkommande kundvolymer. Vi uppskattar det långsiktiga och nära samarbetet med SLP som är viktigt för att möjliggöra detta, säger Oscar Andersson, vd på Boxflow Group AB.