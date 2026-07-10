SLP bygger till 2 600 kvm och förlänger avtal i Linköping

SLP förädlar logistikfastigheten Glaskulan 19 i Linköping genom en tillbyggnad och en ombyggnation med entresol åt befintliga hyresgästen Hardford som idag hyr hela fastigheten. Investeringen omfattar totalt cirka 2 600 kvm och uppgår till cirka 44 miljoner kronor.

Hyresavtalet förlängs med 8 år till den 31 december 2037 och det tillkommande årliga hyresvärdet uppgår till cirka 2,9 miljoner kronor. Efter färdigställandet uppgår det totala årliga hyresvärdet för hyresavtalet till cirka 11,2 miljoner kronor.

Fastigheten omfattar idag cirka 9 700 kvm och kommer efter färdigställandet att omfatta totalt cirka 12 300 kvm. Projektet består av en ombyggnation med entresol om cirka 500 kvadratmeter samt en tillbyggnad i två etapper om totalt 2 084 kvadratmeter. Den första etappen, tillsammans med ombyggnationen, beräknas färdigställas under juni 2027 och den andra etappen under april 2028.

Utöver utbyggnaden installeras även solceller på fastigheten, vilket ytterligare stärker fastighetens hållbarhetsprofil.

– Det här projektet visar igen hur vi tillsammans med våra hyresgäster skapar långsiktiga lösningar som möjliggör fortsatt tillväxt. Genom att utveckla fastigheten i takt med Hardfords behov stärker vi både deras verksamhet och fastighetens långsiktiga värde. Att hyresgästen samtidigt väljer att förlänga hyresavtalet med ytterligare åtta år är ett tydligt kvitto på det starka samarbetet, säger Filip Persson, vd på SLP.

– SLP har varit väldigt lyhörda i processen vilket gör att vi kan fortsätta utveckla verksamheten i befintliga lokaler. Hardford utvecklas väl på marknaden och utbyggnaden skapar förutsättningar för fortsatt expansion och kapacitetsuppbyggnad av både blandning och fyllning. Samtidigt får vi genom solcellsinstallationen en viktig pusselbit i Hardfords fortsatta hållbarhetsarbete, säger Erik Edlund, vd på Hardford.

Projektet är villkorat av erforderliga tillstånd. Investeringen finansieras initialt med egna medel.