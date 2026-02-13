Slättö värvar Laura Barstow från Brookfield

Slättö har utsett Laura Barstow till Managing Director, Capital Formation, för att stödja det växande internationella investerarintresset för Norden. Hon ansluter till Slättö från seniora roller på Brookfield och Nuveen.

Efter en av de kraftigaste korrigeringarna på den europeiska fastighetsmarknaden går den nordiska marknaden in i en ny fas. Direktavkastningskraven har i stort sett stabiliserats och är på väg ned, medan likviditeten förbättras från mycket låga nivåer. Samtidigt visar globala investerare ett snabbt ökande intresse för marknaden, vilket understryker ett mycket attraktivt ingångsläge i nordiska fastigheter samt regionens underliggande stabilitet och tillväxtpotential.

Genom att utse Laura Barstow till Managing Director, Capital Formation tar Slättö nästa steg och etablerar samtidigt en permanent närvaro i London. Detta görs för att ge bättre stöd till företagets växande internationella investerarnätverk. Laura ansluter till Slättö från seniora roller på Brookfield och Nuveen och har över 18 års erfarenhet från privata marknader inom value add-, opportunistiska-, core/core plus- samt skuldstrategier. Hon har arbetat nära ett brett spektrum av institutionella investerare globalt, inklusive statliga investeringsfonder, pensionsfonder, försäkringsbolag, multi-managers och family offices.

Sedan starten 2013 har Slättö byggt upp en stark historik av marknadsledande avkastning genom tematiska strategier med fokus på nordiska bostäder, logistik och lätt industri, med stöd av djup lokal marknadskännedom och egen sourcing. Slättös analys visar att regionalt fokuserade förvaltare historiskt har presterat avsevärt bättre än breda strategier med exponering mot flera länder, och att nordiska förvaltare överträffar övriga Europa.

”Jag är väldigt glad över att få ansluta till ett bolag som både har en stark lokal förankring och en tydlig entreprenörsanda,” säger Laura Barstow, Managing Director, Capital Formation på Slättö. ”Slättös kombination av marknadskännedom, tematiska strategier och stark genomförandeförmåga gör bolaget, enligt min mening, till en attraktiv partner för globala investerare som vill få tillgång till den nordiska marknaden.”

”Slättö är det naturliga valet för investerare som söker alfa och en fokuserad exponering mot Norden inom value add- och core plus-strategier, och vi attraherar i allt högre grad en global investerarbas”, säger Jonas Andersson, Deputy Managing Partner på Slättö. ”Lauras erfarenhet från ledande globala förvaltare blir ett viktigt tillskott till teamet i vårt arbete kring att stärka relationerna med både befintliga och nya kunder. Jag ser mycket fram emot att arbeta nära Laura för att fortsätta driva Slättös tillväxt och erbjuda investerare tillgång till den nordiska fastighetsmarknaden.”

Genom sina strategier förvaltar Slättö en diversifierad fastighetsportfölj i Sverige, Danmark och Finland. Portföljen omfattar cirka 9 000 bostadslägenheter med en total uthyrningsbar area om cirka 476 000 kvm, samt en Logistik och Lättindustri-portfölj (L&LI) med över 100 fastigheter motsvarande cirka 384 000 kvm. Därutöver inkluderar Slättös fonder en betydande projektutvecklingsportfölj om cirka 133 000 kvm inom bostäder och cirka 403 000 kvm inom L&LI, samt investeringar inom hotell och samhällsfastigheter.