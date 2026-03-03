Slättö säljer 400 bostäder i Barkarby till Capman

Slättö har genomfört en försäljning av bostadsfastigheter Barkarby i Järfälla till Capman. Transaktionen omfattar ett nyproducerat bostadskvarter med 409 lägenheter.

Colliers och Born var rådgivare till Slättö i transaktionen.

Fastigheten färdigställdes 2025 och omfattar totalt 409 hyreslägenheter med en uthyrningsbar area om cirka 18 300 kvm, vilket inkluderar kommersiella ytor och parkeringsplatser. Projektet har marknadsförts som Brokvarteret. I ett av kvarterets hörn finns ett landmärke om 15 våningar. Fastigheten ligger nära Atrium Ljungbergs kontorshus BAS.

Enligt FV:s kännedom är nästan alla lägenheter uthyrda. 27 står som lediga och sex som reserverade.

Fastigheten är linjerad mot EU-Taxonomin och har energiklass B. Barkarby har under de senaste åren etablerats som ett attraktivt bostadsområde med ett brett serviceutbud, närhet till handel och goda kommunikationer, vilket ytterligare kommer att stärkas genom den framtida förlängningen av tunnelbanan, den nya uppgången till pendeltågsstationen, förbättringar av E18 och tillkomsten av Förbifarten.

– Försäljningen av Barkarby är ett kvitto på Slättös förmåga att utveckla och realisera högkvalitativa bostadsprojekt i starka tillväxtlägen. Intresset för fastigheten har varit stort och transaktionen genomförs i linje med vår strategi att avyttra färdigutvecklade och stabiliserade tillgångar, säger Christian Bratt, Partner och Head of Residential på Slättö.

Projektet har utvecklats med fokus på moderna och yteffektiva lägenheter, med låg energiförbrukning i drift. Området präglas av nybyggd stadsstruktur med närhet till grönområden, handel och kollektivtrafik, vilket gör fastigheten attraktiv för en bred målgrupp av hyresgäster.

– Detta förvärv är ett viktigt steg i den fortsatta tillväxten av vår Stockholmsportfölj. Vi tillför en betydande tillgång av hög kvalitet i en av regionens snabbast växande stadsdelar. Det innebär också att vi säkrar en stabiliserad prime-tillgång på en marknad med begränsat utbud, där en motståndskraftig efterfrågan stödjer mycket starka långsiktiga hyresutsikter, säger Pontus Danielsson, Investment Manager på CapMan Real Estate.

Bostäder är fortsatt ett av Slättös mest prioriterade segment.

Genom sina fonder förvaltar Slättö en bostadsportfölj om cirka 9 000 lägenheter i Sverige, Finland och Danmark, med en total uthyrningsbar yta om cirka 476 000 kvm, med fokus på hållbara och långsiktigt attraktiva boendemiljöer. Portföljen inkluderar även cirka 133 000 kvm projektutveckling.

Tillträde förväntas ske i mars 2026. Detta är Capmans bostadsfonds tredje investering i Sverige. Sedan starten 2021 har fonden, med ett kapital om 1,3 miljarder euro, förvärvat 64 fastigheter i Norden, varav över 90 procent av tillgångarna är belägna i huvudstäderna.

– Vi fortsätter att fokusera på möjligheter med hög övertygelse inom både våra value-add- och core-strategier för bostäder. Vi ser starkt momentum i vårt affärsflöde och fortsätter att investera kapital i Nordens starkaste urbana marknader. Med en solid pipeline på plats bedömer vi att det nuvarande marknadsläget erbjuder en attraktiv möjlighet att ytterligare skala upp vår närvaro i Sverige, tillägger Marcus Lotzman, Head of Transactions, Sweden på CapMan Real Estate.

CapMan Real Estate förvaltar cirka 5,5 miljarder euro i fastighetstillgångar och har ett team om över 80 medarbetare baserade i Helsingfors, Stockholm, Köpenhamn, Oslo och London.

