Slättö rekryterar Annachiara Torciano

Slättö har rekryterat Annachiara Torciano till rollen som Head of ESG and Communications.

Annachiara Torciano har arbetat med ESG och kommunikationsfrågor under drygt 20 år, i såväl operationella som rådgivande roller. Annachiara kommer närmast från en roll som Executive Vice President, Sustainability på Weber Shandwick & Prime United Minds, en rådgivningsbyrå inom strategisk kommunikation, där hon främst fokuserat på att leda komplexa hållbarhetsprojekt mot globala bolag inklusive inom finansindustrin. Under åren 2014–2019 arbetade Annachiara som European Director Sustainability and Corporate Affairs Nordic, på Samsung Electronics, och under 2011–2014 som Environment and European Affairs Manager på Electrolux.

– Vi befinner oss i början av en resa mot ett mer hållbart samhälle och hållbara lösningar kräver investeringar i stor skala. Förändringarna medför nya risker att hantera men även helt nya möjligheter att skapa lönsamma affärer. Slättö vill vara en ledare inom ESG-området och befinner sig i en stark tillväxtfas. Att ansluta till Slättös värdedrivna entreprenörskultur är en perfekt möjlighet att påverka förändringen i rätt riktning. Jag ser dessutom fram mot möjligheten att arbeta med några av branschens ledande talanger som redan anslutit sig till Slättö, säger Annachiara Torciano.

– Jag är mycket nöjd över att knyta en så erfaren och välmeriterad person till Slättö. Annachiara tillför lång erfarenhet av arbete inom ESG och kommunikation i en internationell kontext och tar även med sig viktiga kunskaper och erfarenheter från flertalet branscher. Annachiara kommer att ha en central roll i Slättös fortsatta expansion, kommenterar Jonas Andersson, vice vd och CFO på Slättö.

Tjänsten tillträds i maj.