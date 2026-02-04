Slättö gör första bostadsköpet i Köpenhamn

Förvärvet av Søborg Hovedgade 96, en modern bostadsfastighet om 6 500 kvm, markerar Slättös första bostadsinvestering i Köpenhamn. Genom transaktionen utökar Slättö sin portfölj med en högkvalitativ fastighet i ett mikroläge med begränsat utbud.

Fastigheten förvärvades från Koncenton.

Slättö har, genom en av sina fonder, förvärvat en modern flerbostadsfastighet i det attraktiva området Søborg i Köpenhamn. Fastigheten färdigställdes 2017 och omfattar 53 bostadslägenheter samt sex kommersiella lokaler, med en total uthyrningsbar area om 6 500 kvm.

Fastigheten är belägen på Søborgs huvudgata i direkt anslutning till handel, restauranger och serviceutbud. Utterslev Mose, ett större naturområde med cirka 10 km gång- och motionsstråk, ligger i direkt närhet.

– Danmark är först ut i en bredare marknadsåterhämtning i Norden. Förvärvet utgör en stark ingångspunkt till bostadsmarknaden i Köpenhamn, säger Anders Østergaard Hansen, Country Head Denmark på Slättö.

– Genom att förvärva en högkvalitativ fastighet i ett attraktivt läge med begränsat konkurrerande utbud är vi väl positionerade att dra nytta av den strukturella obalansen på huvudstadens bostadsrätts- och hyresmarknader.

Lägenheterna har effektiva planlösningar med en genomsnittlig storlek om 105 kvm och består huvudsakligen av tre- och fyrarumslägenheter. Byggnaden håller en hög teknisk standard med energiklass A, hiss, 42 parkeringsplatser samt balkonger till merparten av lägenheterna. Penthouse-lägenheterna har privata takterrasser.

Bostadssegmentet i Köpenhamn är en marknad som Slättö prioriterar, mot bakgrund av en strukturell obalans mellan utbud och efterfrågan. Priserna på bostadsrätter i Köpenhamn och Søborg har ökat med cirka 20 procent under de senaste tolv månaderna, samtidigt som utbudet av bostadsrätter till salu är på den lägsta nivån på tio år. Sammantaget talar detta för en fortsatt stark utveckling för såväl hyresnivåer som bostadspriser. Prisskillnaden mellan den privata och den institutionella marknaden skapar dessutom goda förutsättningar för en selektiv försäljning av enskilda lägenheter.

Genom sina fonder förvaltar Slättö cirka 9 000 bostadslägenheter i Sverige, Finland och Danmark, med en total uthyrningsbar area om cirka 476 000 kvm. Slättös bostadsportfölj omfattar även projektutveckling motsvarande cirka 133 000 kvm.

Bruun & Hjejle, PwC och Emcon var rådgivare till Slättö i transaktionen.