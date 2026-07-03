Slättö förvärvar fem fastigheter om totalt 25 000 kvm

Slättö fortsätter, via Evolv, att expandera sin portfölj av lättindustrifastigheter i Sverige och Finland genom förvärvet av fem fastigheter i etablerade industriområden. Två av fastigheterna i Norrköping förvärvas från Lundbergs, vilket FV tidigare berättat om.

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Det nordiska segmentet för lättindustrifastigheter är fortsatt ett av Slättös övertygelseområden, där konsolidering av portföljen genom en roll-up-strategi är ett prioriterat fokus. Segmentet fortsätter att visa motståndskraft, med en stark hyresmarknad, positiv hyrestillväxt och attraktiva direktavkastningsnivåer. Investerarintresset är fortsatt högt, drivet av såväl nordiska som internationella investerare.

Mot denna bakgrund fortsätter Slättö, genom sin logistik- och industriplattform Evolv, att genomföra sin roll-up-strategi. Under det andra kvartalet 2026 har bolaget förvärvat fem lättindustrifastigheter – fyra i Sverige och en i Finland – genom separata transaktioner. Fastigheterna är belägna i attraktiva industriområden i Södertälje, Kungälv och Norrköping samt i Esbo i Finland.

Fastigheterna Grävmaskinen 12 i Södertälje, Muttern 1 i Kungälv, Kromen 3 och Kopparn 1 i Norrköping samt Ruukintie 4 i Esbo omfattar tillsammans cirka 25 000 kvadratmeter uthyrningsbar yta och 110 000 kvadratmeter mark. Fastigheterna har dessutom betydande kvarvarande byggrätter, vilket skapar goda möjligheter för kompletterande utveckling.

Colliers var rådgivare till Lundbergs i Norrköping.

Genom sina fonder förvaltar Slättö idag en portfölj med över 100 logistik- och lättindustrifastigheter i Sverige, Finland och Danmark, med en sammanlagd uthyrningsbar yta om 480 000 kvadratmeter.

Redaktionen red@fastighetsvarlden.se

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