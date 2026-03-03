Slättö byggstartar 41 000 kvm för Stadium i Norrköping

Slättö har, genom sin logistik- och industriplattform Evolv, påbörjat byggnationen av en 40 800 kvm automationsanpassad logistikanläggning i Norrköping, fullt uthyrd på ett 17-årigt hyresavtal till Stadium

Projektet kombinerar långsiktiga hyresintäkter med betydande investeringar i automation, ett attraktivt logistikläge och en byggnadsutformning som stödjer effektivitet och flexibilitet.

Byggnationen beräknas vara färdigställd under tredje kvartalet 2027.

Anläggningen kommer att utgöra Stadiums nya distributionscenter för företagets svenska och finska butiksnätverk och uppförs i anslutning till Stadiums befintliga lager. Stadium kommer att investera cirka 300 miljoner kronor i ett högteknologiskt lagerautomationssystem från Exotec.

Byggnadens utformning möjliggör flexibel användning för ett brett spektrum av logistikverksamheter, med potential för framtida expansion på området.

Projektet genomförs som en totalentreprenad till fast pris med det svenska byggbolaget YLAB.

Fastigheten är belägen i Herstadberg Logistics Park i Norrköping, placerad intill E4:an och med närhet till Norrköpings hamn.

– Detta projekt kombinerar alla de egenskaper Slättö värdesätter inom logistik: ett långt hyresavtal med ett ledande bolag, ett attraktivt läge, avancerad teknik och betydande hyresgästanpassade investeringar. Det är ett starkt tillskott till Slättös portfölj och vi är mycket glada över att genomföra projektet i partnerskap med Stadium och YLAB, säger Lars Axelsson, partner och head of logistics and light industrial på Slättö.

Projektet siktar på certifiering enligt BREEAM Excellent och energiklass A. Byggnaden kommer att utrustas med en takmonterad solcellsanläggning om 499 kW, som förväntas generera cirka 430 000 kWh per år, samt geoenergilösningar för att minska de operativa energikostnaderna.

Utöver operativ effektivitet adresserar byggstrategin även inbyggd koldioxid genom användning av en stålstomme med hög andel återvunnet stål samt pålfundament och kantbalkar med klimatförbättrad betong, motsvarande grön betong nivå tre på en skala från ett till fyra.

Evolv är en del av Slättö och har ett fastighetsbestånd om cirka 100 kommersiella fastigheter baserade i Storstockholmsregionen, västra och södra Sverige samt Finland.

Text Fredrik Engström engstrom@fastighetsvarlden.se

