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Bonne_Mécanique och La Piccola Nonna

Slakthusområdet utökas med cykelverkstad och gnoccheria

I juni öppnar Bonne Mécanique och La Piccola Nonna en gemensam satsning hos Atrium Ljungberg i Slakthusområdet med cykelverkstad, butik, café och egentillverkad gnocchi.

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Slakthusområdet utvecklas snabbt till en ny destination med fokus på musik, mat och kultur. Nu slår Bonne Mécanique och La Piccola Nonna sina påsar ihop i området med cykelverkstad, butik, café och egentillverkad gnocchi.

Bonne Mécaniques nya lokal blir den tredje i ordningen, och kommer att fungera som verkstad, butik och café, med fokus på att skapa en plats för människor att mötas, arbeta eller stanna till på över en kaffe.

La Piccola Nonna Café driver sedan tidigare La Piccola Nonna Pizza på Södermalm. Kaffe, italienska smörgåsar och egentillverkad gnocchi med en vegetarisk inriktning står på menyn. Gnoccherian kommer att öppna i full skala i oktober. Fram till dess kommer det att finnas ett enklare caféutbud.

– Det är en verksamhet som passar väl in i områdets utveckling och bidrar till ett mer varierat utbud för dem som bor, arbetar och vistas här, säger Elsa Merhawi, chef för Retail Leasing på Atrium Ljungberg, om den gemensamma satsningen i Slakthusområdet.

FV har tidigare skrivit om Universal Music Group som nyligen öppnat sitt nya kontor i en av de tidigare marknadshallarna. Till hösten flyttar även Haglöfs sitt huvudkontor till området.

Redaktionen red@fastighetsvarlden.se

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