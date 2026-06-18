Skönhetsrådet ger grönt ljus vid Hasselbacken

Har överklagats. Säger ja till bygglov för paviljongerna på kunglig mark.
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OpenAI öppnar kontor i Stockholm
Första nordiska kontoret. Lockande startup-miljö.
Satsar på större hos AMF i Moodkvarteret
Har skalat upp i omgångar. Nu görs ytterligare en satsning.
Så grävde SHF guld bakom uthyrningen om 25 000 kvm
Den ekonomiska kalkylen för fyndköpet av Bromma Blocks förändras.
Dolda rabatter – en nota för skattebetalarna
”Det finns ett problem i byggbranschen som sällan diskuteras öppet.”
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Späckat program på Lindgården.
Niam köper av Nordfeldt
Byggstartar 131 bostäder.
Här öppnar IHG:s Indigo sitt första svenska hotell
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Bildextra: Så blir nya Operan i Gasklockan
Ferdinand Bobergs Gasklocka får nytt liv. FV är på plats.
SHF hyr ut hela 25 000 kvm i Bromma Blocks
Rekordstor uthyrning. Läs om de nya hyresgästerna.
Barings säljer två fastigheter till statlig aktör
Mystik kring stor logistikaffär.
Riksbanken ser ökad risk för höjd ränta under hösten
Direktionen om tankerna inför höstens penningpolitik.
Urban Partners köper sju från Blackstone
Lanserar ny satsning i Storstockholm tillsammans med partner.
Säljer butiksfastigheter för drygt 1 miljard
Åtta fastigheter om totalt 38 400 kvm.
Snart är glasen fyllda – öppnar efter två års letande
Besökt 20–30 möjliga lokaler mitt i Stockholm. Nu är det dags att slå upp portarna.