Skönhetsrådet ger grönt ljus vid Hasselbacken

Har överklagats. Säger ja till bygglov för paviljongerna på kunglig mark.

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