Skogsfastigheter för 62 miljarder till börsen

Det är dags att komplettera kunskapen om kvadratmeter och hyrestillväxt med hektar och bonitet. Stora Enso samlar sina skogstillgångar i ett nytt bolag som kommer att börsnoteras.

En hel del stora privata fastighetsägare har kompletterat det vanlig fastighetsbeståndet med skogsfastigheter. Nu öppnas möjligheten för fler att göra det, utan att samtidigt bli ägare till sågverk, massafabriker etc.

De aktuella skogstillgångarna finns redan på börsen och ingår i Stora Enso. Men nu har Stora Enso beslutat att inleda förberedelserna för att separera bolagets svenska skogstillgångar till ett nytt börsnoterat bolag.

Delningen förväntas genomföras under första halvåret 2027. Samtliga aktier i det nya bolaget kommer att ägas av Stora Ensos aktieägare.

Delningen bedöms vara det bästa alternativet för att öka fokus på respektive verksamhets kärnstyrkor och marknadsmöjligheter, maximera operationellt värde och aktieägarvärde, samt för att minska komplexiteten i koncernen, skriver bolaget i ett pressmeddelande.

Man framhåller också att svenska skogstillgångar har under de senaste 30 åren haft en totalavkastning på cirka 7% per år där totalavkastningen består av värdetillväxt på marken, nettovolymtillväxt i det växande beståndet och årlig skördeavkastning.

Det nya bolaget kommer att bli europas största noterade renodlade skogsbolag, med över 1,2 miljoner hektar skogsmark i Sverige med ett värde på cirka 5,7 miljarder euro  (62 miljarder SEK) per den 30 september 2025.Det ska noteras på Nasdaq Stockholm och Nasdaq Helsinki och huvudkontoret kommer att ligga  i Falun.

Slutligt beslut om delningen kommer att tas vid bolagsstämma i Stora Enso.

Tuomas Hallenberg, för närvarande Executive Vice President för Stora Ensos affärsområde Forest, har utsetts till VD och koncernchef för Stora Ensos svenska skogsverksamhet.

–Vi är glada över att nu gå in i nästa fas av detta viktiga kapitel i vårt bolags historia. Delningen kommer att skapa en solid grund för självständig tillväxt för båda bolagen. Dessutom kommer de två bolagen att upprätthålla en strategisk relation där Stora Enso får tillgång till ett långsiktigt virkesleveransavtal med det nya bolaget, vilket kommer att säkra intäkter för båda parter, säger Hans Sohlström, VD och koncernchef för Stora Enso.

 

 

