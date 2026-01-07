Skapar nya bolaget Storebrand Real Estate

Som svar på investerares växande intresse för den nordiska fastighetsmarknaden har Storebrand valt att renodla bolagsstrukturen och samla expertisen kring fastigheter i ett fristående bolag, Storebrand Real Estate. Anders Palmgren blir ny styrelseledamot.

Bildandet av Storebrand Real Estate syftar till att erbjuda institutionella och professionella investerare ett mer fokuserat och skalbart tillträde till nordiska fastighetsinvesteringar. Etableringen är också ett led i arbetet att effektivisera bolagsstrukturen och samla expertisen kring investeringar och förvaltning av fastigheter i ett bolag.

Verksamheten i Sverige, Storebrand Fastigheter, fusioneras in i Storebrand Real Estate, och kommer fortsättningsvis att bedriva sin verksamhet i form av en svensk filial till Storebrand Real Estate. Capital Investment som idag ansvarar för fastighetsverksamheten i Danmark kommer fortsätta som ett dotterbolag under Storebrand Real Estate. Den gemensamma strukturen skapar enhetligare processer för investerare som söker nordisk fastighetsexponering.

Storebrand Real Estate, som idag förvaltar ungefär 9 miljarder EUR, är ett helägt dotterbolag till Storebrand Asset Management som i sin tur ägs av Storebrand ASA. Tillsammans med koncernens livbolag finns en lång historik av att förvalta kapital genom olika marknadscykler, med fokus på stabila kassaflöden och långsiktigt värdeskapande.

Storebrand Real Estate är godkänd som AIF-förvaltare av norska Finanstilsynet. AIFM-tillståndet säkerställer en robust styrning, riskhantering och investerarskydd.

I samband med bildandet av det nya bolaget tillsattes Anders Palmgren som ny styrelseledamot i Storebrand Real Estate.

– Anders Palmgren tar med sig betydande erfarenhet från nordisk fastighetsförvaltning och inte minst internationell kapitalinhämtning. Jag är glad över att Anders kommer med i styrelsen och därmed stärker vår vidare satsning på fastigheter som ett alternativt tillgångsslag, säger Jan Erik Saugestad, vd för Storebrand Asset Management och styrelseordförande i Storebrand Real Estate.

Internationella investerare har i allt större utsträckning börjat placera kapital i alternativa tillgångsslag såsom private debt, private equity, infrastruktur och fastigheter. Intresset för nordiska fastigheter ökar stadigt, inte minst för att marknaden kännetecknas av stabila institutionella ramverk, hög transparens och likviditet, vilket gör exponeringen till ett attraktivt inslag i en diversifierad portfölj.

– Det nya bolaget Storebrand Real Estate möjliggör tätare samarbeten och skapar mer tydlighet på den nordiska fastighetsmarknaden. Samtidigt behåller vi den lokala förankringen med kontor i våra respektive marknader. Med nya organisationen flyttar vi fram våra positioner, inte minst genom nya nordiska core plus-fonderna SNRE, säger Truls Nergaard, vd Storebrand Real Estate.

Storebrand Real Estates team består i dag av över 80 specialister i hela Norden. Teamets djupgående kompetens sträcker sig inom hela värdekedjan för fastigheter, från transaktioner till värdeskapande renoveringar och uthyrningsprocesser.

– Vi har ett mycket starkt och erfaret team, där varje medarbetare i genomsnitt har 16 års branscherfarenhet. I över ett och ett halvt decennium har vi levererat goda resultat till våra kunder, genom förvaltning av våra 250 fastigheter och mer än 2 miljoner kvadratmeter uthyrningsbar yta, och vi är bara i början på vår tillväxtresa. Den integrerade kompetensen skapar förutsättningar för aktiv förvaltning och värdeskapande med fokus mot konkurrenskraftig riskjusterad avkastning över tid, säger Nergaard.

Storebrand Real Estates team består i dag av över 80 specialister i hela Norden. Teamets djupgående kompetens sträcker sig inom hela värdekedjan för fastigheter, från transaktioner till värdeskapande renoveringar och uthyrningsprocesser.

– Vi har ett mycket starkt och erfaret team, där varje medarbetare i genomsnitt har 16 års branscherfarenhet. I över ett och ett halvt decennium har vi levererat goda resultat till våra kunder, genom förvaltning av våra 250 fastigheter och mer än 2 miljoner kvadratmeter uthyrningsbar yta, och vi är bara i början på vår tillväxtresa. Den integrerade kompetensen skapar förutsättningar för aktiv förvaltning och värdeskapande med fokus mot konkurrenskraftig riskjusterad avkastning över tid, säger Nergaard.