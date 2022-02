Skanskas bokslut för 2021 – något sämre

Skanska har presenterat sitt bokslut för 2021. Bättre marginal i byggrörelsen men stor vinst i OPS-portföljen under jämförelseperioden innebär ett något lägre rörelseresultat totalt.

De totala intäkterna minskade med 7 procent, och rörelseresultat gick ner med 17 procent jämfört med föregående år.

Skanska har förbättrat resultatet i byggverksamheten, trots en något lägre omsättning där. Marginalen förbättrades påtagligt.

Inom bostadsutvecklingen ökade omsättningen och resultat, liksom marginalen.

Den kommersiella fastighetsutvecklingen bidrar med ett lägre resultat än under 2020. Skanska har haft lägre 26 procents lägre intäkter där, men resultatet inom verksamheten minskade med något mindre –16 procent.

Den stora avvikelsen mot 2020 års resultat kommer från OPS-verksamheten, där ett projekt i USA bidrog med ett par miljarder i resultat under 2020.

Ur Skanskas bokslut 2021:

• Intäkterna uppgick till 147,6 (158,6) miljarder kronor; justerat för valutakurseffekter minskade intäkterna med 4 procent.

• Rörelseresultatet uppgick till 9,8 (11,9) miljarder kronor. Rörelseresultatet exklusive händelser hänförbara till OPS-portföljen ökade 18 procent och uppgick till 9,6 (8,1) miljarder kronor.

• Resultatet per aktie uppgick till 19,80 (22,46) kronor.

• Styrelsen föreslår en utdelning om 10,00 (9,50) kronor per aktie, varav 7,00 (6,50) kronor per aktie i ordinarie utdelning och 3,00 (3,00) kronor per aktie i extrautdelning.

• Operativt kassaflöde från verksamheten uppgick till 4,2 (14,5) miljarder kronor, enligt IFRS.

• Justerad räntebärande nettofordran(+)/nettoskuld(–) uppgick till 17,7 (30 september 2021: 15,0), miljarder kronor, enligt IFRS.

• Orderingången i Byggverksamheten uppgick till 153,6 (149,8) miljarder kronor; justerat för valutakurseffekter ökade orderingången med 6 procent. Orderstocken uppgick till 207,0 (30 september 2021: 197,6).

• Rörelseresultatet i Byggverksamheten uppgick till 5,0 (3,5) miljarder kronor, motsvarande en rörelsemarginal om 3,8 (2,5) procent.

• Rörelseresultatet i Projektutveckling uppgick till 5,2 (5,4) miljarder kronor.

• Avkastning på sysselsatt kapital i Projektutveckling uppgick till 11,8 (12,2) procent.

• Avkastning på eget kapital uppgick till 20,0 (26,0) procent.