Skanska tilldelas markanvisning i Majorna

Skanska har tilldelats en markanvisning av Göteborgs kommun för att bygga ett flerbostadshus med lokaler i bottenplan i området Fixfabriken i Majorna. Skanskas plan är att bygga ett egenutvecklat hus med 170 bostadsrättslägenheter och två lokaler.

Fixfabriken är ett bostadsområde i centrala Göteborg som utvecklas på ett före detta industriområde. Totalt beräknas det bli cirka 1 500 bostäder i området med närhet till både restaurangutbud och Klippans kulturreservat.

I likhet med alla Skanskas egenutvecklade bostäder kommer huset att certifieras enligt Svanen, för att säkerställa god boendemiljö och låg miljöpåverkan. Ett uttalat mål är att tillföra mer grönska till gaturummet.