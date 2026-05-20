Skanska tilldelas markanvisning i Majorna

Skanska har tilldelats en markanvisning av Göteborgs kommun för att bygga ett flerbostadshus med lokaler i bottenplan i området Fixfabriken i Majorna. Skanskas plan är att bygga ett egenutvecklat hus med 170 bostadsrättslägenheter och två lokaler.

Annons

Skanska vinner markanvisning i området Fixfabriken i Majorna i Göteborgs kommun. Planen är att bygga ett flerbostadshus med lokaler i bottenplan, med cirka 170 bostadsrättslägenheter och två lokaler.

Fixfabriken är ett bostadsområde i centrala Göteborg som utvecklas på ett före detta industriområde. Totalt beräknas det bli cirka 1 500 bostäder i området med närhet till både restaurangutbud och Klippans kulturreservat.

I likhet med alla Skanskas egenutvecklade bostäder kommer huset att certifieras enligt Svanen, för att säkerställa god boendemiljö och låg miljöpåverkan. Ett uttalat mål är att tillföra mer grönska till gaturummet.

Visionsbild på Fixfabriken i Majorna i Göteborg
Fixfabriken i Majorna i Göteborg. Visionsnbild Skanska
Redaktionen red@fastighetsvarlden.se

Artikelämnen

Rätta artikel
Annons

Fler Nyheter från förstasidan

Newsflash

Idag kl. 08:37

Ny vd på Convendum

Byter vd i det tidigare krisdrabbade bolaget.

Storbolag söker lokaler för nytt HK

Väljer bort Stockholms CBD. Nobbar även Kista.

Nio hyresgäster på jakt efter totalt 90 000 kvm kontor

Bildextra: Batljans sjätte till börsen

En sjunde notering kan komma redan i höst.

Lansa köper från Peab

Upprepar nästan tidigare transaktion.

Podd: Anneli Jansson om bolagets förändring

”Vi har gjort en otroligt stor resa på den finansiella sidan i bolaget.”

Miljözon i Stockholm skrotas – fastighetsägare pustar ut

”En seger för det sunda förnuftet”, säger Dennis Wedin (M).

Klartecken för Mälarbanan i Solna – flera bolag kan jubla

Segdraget projekt tar ett steg framåt.

Sålt allt efter Northvolts konkurs

Priset blev allt högre. FV berättar om processen.
Visionsbild av Kajgatan vid Bällstaviken och porträttbild på Stefan Mossvall

18 000 kvm vid Pripps-tomten – fler hyresgäster in

”Området är som en egen liten stadsdel.”

Två nya köp av SHF om totalt 15 000 kvm

Genomför två transaktioner. Välkända hyresgäster.

LogiDev och Winäs köper från SBB och Adductor

Målet är att skapa ett nytt nav för handel, proffshandel, industri och logistik.

Podcasten Fastighet & Finans om Ilija Batljans senaste drag

I senaste avsnittet av podcasten kommenteras Sveafastigheter och Klarabos sammanslagning, en rad bostadsaffärer samt Episurfs fortsatta rusning på börsen.

Vasakronan redo sälja central fastighet

Granne med landmärke. Flera projekt väntas.

KlaraBo går samman med Sveafastigheter

Genom fusionen skapas ett bolag med 26 500 bostäder. Värde: Nästan 50 miljarder kronor. Dessutom en affär på 7 miljarder vid sidan.

Strawberrys öppnar hotell i Arosekens nya

Stordalen: ”På väg att bli Sveriges svar på Silicon Valley och vi vill vara en självklar del av den resan”.

 Tillbaka till förstasidan