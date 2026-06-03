Kontorshuset Olivin på västra Kungsholmen i Stockholm.

Skanska tecknar 10-årigt hyresavtal i Olivin

Skanska har tecknat ett tioårigt hyresavtal med en icke namngiven hyresgäst för 1 355 kvm på plan 9 i kontorshuset Olivin på västra Kungsholmen i Stockholm. Byggnaden är därmed uthyrd till cirka 93 procent. Tillträde är 1 juni 2027.

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– Det här avtalet är ett tydligt kvitto på Olivins starka attraktionskraft och på den stora efterfrågan vi ser på moderna, hållbara och högkvalitativa kontorsmiljöer i ett av Stockholms mest attraktiva lägen. Att vi nu är uthyrda till cirka 93 procent visar att Olivin möter marknadens högt ställda krav, säger Magnus Landvik, uthyrningsansvarig Olivin, Skanska Fastigheter Stockholm AB.

Skanskas egenutvecklade kontorshus Olivin omfattar totalt 23 000 kvadratmeter fördelat på elva våningar. Byggnaden är under uppförande på Lindhagensgatan på det expansiva västra Kungsholmen i Stockholm. Sedan tidigare har Skanska tecknat hyresavtal för sitt nya huvudkontor och Telenor för lokaler i fastigheten.

Efter dagens uthyrning återstår endast en lokal på plan 10 om 765 kvadratmeter och en lokal på plan 6 om 902 kvadratmeter i huset.

Olivin.

Utöver kontor erbjuds konferenslokaler, terrasser samt utrymmen för gym, friskvård och cykelparkering. På det öppna gatuplanet blir K-märkt en central aktör för alla som jobbar i huset med restaurang, café, reception och catering. Hela huset bygger på konceptet ”Business i balans” – där arbetsliv och välbefinnande samverkar för att skapa en trivsam arbetsplats.

Kontorsbyggnaden är utformad med energieffektiva och koldioxidbesparande åtgärder och har ambitionen att certifieras enligt LEED Platinum.

Lindhagenskvarteren, där Olivin ingår, utgör sista pusselbiten för att fullborda västra Kungsholmen och omfattar totalt cirka 90 000 kvadratmeter nya kontor.

Redaktionen red@fastighetsvarlden.se

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