Skanska satsar 820 mkr i Poznań

Skanska investerar cirka EUR 74M, cirka 820 miljoner kronor, i den femte fasen av kontorskomplexet Nowy Rynek i Poznań, Polen. Byggkontraktet är värt cirka PLN 167M, cirka 440 miljoner kronor.

Den sex våningar höga byggnaden, benämnd Nowy Rynek C, kommer att erbjuda ungefär 29 000 kvadratmeter uthyrningsbar yta. Det blir det första kontorshuset i Polen med netto-noll koldioxidutsläpp i driftsfasen. Byggnaden kommer utrustas med solceller och drivas helt med förnybar energi. Den kommer att använda luft- och markvärmepumpar och vara helt oberoende av stadens fjärrvärmenät. Marksonden omfattar ett unikt 10 kilometer långt borrsystem. Den kommer även att ha ett AI-förstärkt fastighetssystem och automatiska fönsterpaneler med tilt-öppning. Material med lågt koldioxidavtryck kommer att användas i byggnationen.

Nowy Rynek C är förcertifierad för LEED Platinum- och WELL och siktar även på ”Building Without Barriers”. Tack vare sitt centrala läge och goda tillgänglighet kommer byggnaden även vara öppen för Poznańs invånare. Det blir också det första kontorshuset i Polen med takterrass utrustad för leverans med drönarpaket.

Byggstart för denna femte och sista etapp av kontorskomplexet planeras till fjärde kvartalet 2025 och färdigställande till fjärde kvartalet 2027.

