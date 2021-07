Skanska säljer sista andelen i Bank of America Tower

För två år sedan sålde Skanska majoritetsdelen av Bank of America Tower i Houston, USA. Nu går man vidare och säljer sista delen.

Skanska har sålt sin kvarvarande ägarandel om 10 procent av Bank of America Tower i Houston, USA, för cirka 200 miljoner kronor, till BCal Houston REIT L.P. Tillträdet väntas ske under det tredje kvartalet 2021 då även försäljningen bokförs.

Bank of America Tower i Houston var det första projektet i USA, och det tredje globalt, att få miljöcertifieringen v4 Platinum Core & Shell. Byggnationen av Bank of America Tower slutfördes under det andra kvartalet 2019. Då sålde Skanska också sitt majoritetsägande till ett dotterbolag till Beacon Capital Partners.

Hyresgäster innefattar Bank of America, Waste Management, Winston and Strawn, Quantum Energy Partners och Skanska.