Skanska säljer kontorshus för 680 mkr

Skanska har sålt den andra etappen av kontorskomplexet Centrum Południe i Wrocław, Polen, för EUR 62M, cirka 680 miljoner kronor. Köpare är Investika Real Estate Fund i joint venture med Bud Holdings.

Transaktionen kommer att bokföras av Skanska Commercial Development Europe under det fjärde kvartalet 2025. Tillträdet sker omedelbart.

Den andra etappen av Centrum Południe består av 15 våningar ovan mark, och två plan under mark, och erbjuder mer än 21 500 kvadratmeter moderna, hållbara kontors- och butikslokaler samt 215 parkeringsplatser. Med ett strategisk läge säkerställs tillgång till hållbara transportalternativ och närhet till Wrocławs centralstation.

Byggnationen av den andra etappen av Centrum Południe inleddes 2021 och färdigställdes 2023.