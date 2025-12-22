Köpenhamn.

Skanska säljer kontorshus för 1,5 mdr i Köpenhamn

Skanska har sålt två fullt uthyrda kontorsbyggnader i Ørestad City i Köpenhamn, Danmark, för DKK 1,0 miljarder, motsvarande cirka 1,5 miljarder kronor. Köpare är PensionDanmark.

Byggnaden på Ørestads Boulevard 41 uppfördes 2018 som huvudkontor för Sweco Danmark och omfattar cirka 11 100 kvadratmeter. Byggnaden, Ørestads Boulevard 45, känd som “Nest 45”, färdigställdes 2022 och omfattar totalt cirka 14 900 kvadratmeter med både kontor och hotell. Kontorsytan på 8 500 kvadratmeter är till största del uthyrd till Norlys’ huvudkontor i Köpenhamn, och hotellet drivs under varumärket Ibis Styles med 186 rum, bar och lobbyområde fördelade på 6 000 kvadratmeter. De två byggnaderna delar ett parkeringsgarage under mark.

Båda fastigheterna är DGNB Guld-certifierade. De har varit populära val för kommersiella hyresgäster som drar nytta av läget precis vid Bella Center tunnelbanestation och bara några hundra meter från regionaltåg och motorvägen som förbinder Ørestad med flygplatsen, resten av Danmark samt Öresundsbron.

