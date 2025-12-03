Skanska säljer kontor i Prag för 1,4 miljarder

Skanska har sålt kontorskomplexet Port7 i Prag, Tjeckien, för cirka 130 miljoner euro, cirka 1,4 miljarder kronor. Köpare är israeliska AFI genom dess dotterbolag. Transaktionen kommer att bokföras av Skanska Commercial Development Europe under det fjärde kvartalet 2025.

Annons

Port7 ligger på vänstra stranden av floden Vltava i stadsdelen Holešovice i Prag och består av tre kontorsbyggnader som uppförts i två etapper med cirka 36.000 kvadratmeter uthyrningsbar yta. Transaktionen inkluderar även intilliggande tomter för framtida utveckling. De fullt uthyrda kontors- och butikslokalerna huserar företag från en rad olika branscher, omfattande IT, medieförlag, flexibla kontorsytor, försäkring, rådgivning och ingenjörstjänster.

Port7 färdigställdes i april 2023 och representerar omvandlingen av en tidigare industrimark till en livfull plats vid floden med moderna kontorsbyggnader, offentliga ytor samt bekvämligheter såsom restaurang, café och gym på byggnadernas bottenplan. Projektet har tillämpat cirkulära lösningar, inklusive återanvändning av material från en rivningsbyggnad i Skanska ägo, och levererar över 40 procents vattenbesparing jämfört med basnivån för LEED. Det uppnår noll Scope 2-utsläpp för el genom att köpa ursprungsgarantier för 100 procent av elförbrukningen från förnybara källor under byggnation och drift samt installation av solpaneler på plats. Komplexet uppfyller Nearly Zero Energy Building.

Byggnaderna är certifierade enligt LEED Platinum (Leadership in Energy and Environmental Design). Två av byggnaderna är WELL Platinum-certifierade, medan den tredje förväntas få denna certifiering inom de närmaste månaderna. Dessutom har projektet tilldelats Access4You-certifiering för sin tillgänglighet.

Tillträdet till fastigheterna för köparen är planerat att ske under det första halvåret 2026.

AFI är en stor fastighetsägare i centrala och östra Europa. Bolaget har sitt huvudkontor i Amsterdam. Bolaget är del av en större israelisk koncern.

