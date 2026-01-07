Skanska säljer för miljard till Urban Partners i Köpenhamn

Skanska har sålt ett bostads- och hotellprojekt på Ørestads Boulevard 31 i Köpenhamn, Danmark, för DKK 608M, cirka 890 miljoner kronor, till Urban Partners. Tillträdet till fastigheterna kommer att ske när byggnationen är färdigställd, vilket är planerat till sommaren 2028.

Bostadsdelen av projektet uppgår till 8 400 kvadratmeter och hotelldelen utgör 4.700 kvadratmeter av det totala femvåningsprojektet om 13.100 kvadratmeter. Det kommer att omfatta 210 bostadsenheter och 143 lägenheter i hotellet. Innergården blir 1.350 kvadratmeter.

Projektet, utvecklat av Skanska A/S, kommer att möta den begränsade tillgången på flexibla stadslägenheter i Ørestad, Köpenhamn, med gemensamma faciliteter och en attraktiv gård som skapar goda förutsättningar för både spontana möten och planerade aktiviteter bland de boende.

Projektet kommer att certifieras enligt DGNB Gold och av Green Building Council Denmark. De boende kommer att dra nytta av läget vid tunnelbanan samt nära regionaltåg och motorvägen som förbinder Ørestad med flygplatsen, övriga Danmark och Öresundsbron.

Köparen, fondjätten Urban Partners (fd Nrep) har sina rötter i Sverige och Danmark.

