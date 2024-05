Skanska säljer till Stena för miljard i Warszawa

Studio ligger i stadsdelen Wola i Warszawa. Detta område lockar ett ökande antal företag som är intresserade av att verka i denna växande del av staden. Den första fasen av projektet har en uthyrningsbar yta på 17.600 kvadratmeter.

– Vi har hyrt ut i stort sett hela projektet (98%) under byggtiden och har nu framgångsrikt sålt projektet samma kvartal som färdigställandet, vilket vi är väldigt nöjda med. Detta är dels ett bevis på attraktionskraften i våra projekt hos hyresgäster, men också ett tydligt bevis på att det finns ett intresse för produkter i toppklass hos investorer även i utmanande tider, säger Claes Larsson, Executive Vice President på Skanska, bland annat med ansvar för koncernens kommersiella fastighetsutveckling.

Hyresgästerna inkluderar bland annat bolag från Société Générale Group, försäkringsbolaget Unum Życia, C.H. Robinson och Business Link. Byggnationen av den första byggnaden startade i september 2021 och håller just på att avslutas under innevarande kvartal.

Studio är utvecklad med målet att leverera hållbara kontorsytor, möjliggöra ansvarsfull resursanvändning och stödja hyresgästernas välmående. Den är certifierad enligt LEED Core & Shell, nivå Platinum, och förväntas även få certifieringarna WELL Core & Shell, WELL Health & Safety Rating och Building without Barriers.

Byggnationen av den andra etappen startade under det fjärde kvartalet 2023 och den beräknas vara färdigställd under fjärde kvartalet 2025. Totalt kommer projektet att erbjuda en uthyrningsbar yta på cirka 43 000 kvadratmeter.

Det här är den fjärde fastigheten som Stena Real State AB förvärvar från Skanska i Polen i totalt sett tre affärer bolagen emellan. Tidigare har projekten HIgh5ive, Centrum Południe och Spark ingått i transaktioner mellan bolagen.