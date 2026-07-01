Skanska säljer för 570 mkr till Folksam

Skanska har tecknat avtal om att sälja ett egenutvecklat hyresbostadsprojekt, Traktören 20, i Tureberg i centrala Sollentuna till Folksamgruppen genom KPA Pension. Affären uppgår till cirka 570 miljoner kronor.

Traktören 20 blir ytterligare ett tillskott i det långvariga samarbetet mellan Skanska, KPA Pension och Folksamgruppen. Tidigare i vår sålde Skanska projekt Villa Fågelsång, fastigheten Traktören 21, för 340 miljoner kronor till KPA Pension som byggs i samma område.

– Vi är väldigt nöjda över att kunna stärka vår portfölj med ytterligare ett tillskott av nyproducerade hyresbostäder från Skanska där stort fokus ligger på att minska klimatpåverkan genom hela livscykeln – från byggnation till förvaltning. Det attraktiva läget i ett naturnära område med god tillgång till service och kollektivtrafik linjerar också väl med vår långsiktiga strategi, säger Jonas Bjuggren, fastighetsdirektör på Folksamgruppen.

Affären är ett led i Skanskas affärsmodell att identifiera, utveckla och realisera värden i hållbara hyresbostadsprojekt i samverkan med långsiktiga investerare. Intresset för denna typ av investeringar är högt, särskilt i tillväxtregioner med goda bostadsförutsättningar. Traktören 20 blir ytterligare ett tillskott i det långvariga samarbetet mellan Skanska Hyresbostäder, KPA och Folksamgruppen. Med detta omfattar portföljen nu 14 hyresbostadsprojekt med cirka 1 600 lägenheter som utvecklats och överlåtits över tid.

Projektet omfattar totalt 154 hyreslägenheter med en uthyrningsbar area om cirka 8 700 kvadratmeter. Bebyggelsen utformas i fem till sju våningar med underliggande garage och har fokus på funktionella planlösningar och god boendekvalitet. Läget i centrala Sollentuna erbjuder en kombination av närhet till service, naturnära omgivningar, rekreation samt utmärkta möjligheter att snabbt ta sig till och från Stockholm city med bil eller med tåg. Något som stärker projektets attraktivitet både ur ett boende- och investeringsperspektiv.

– Vi är stolta över att kunna bidra till att utveckla hållbara hyresbostäder på platsen där Sollentunamässan en gång låg. Tillsammans med en långsiktig och stabil partner som Folksamgruppen skapar vi attraktiva och trygga hem i centrala Tureberg som stärker och kompletterar den pågående utvecklingen i stadsdelen, säger Oskar Kurasz, Stockholmschef, Skanska Hyresbostäder.

Utvecklingen präglas av höga ambitioner inom hållbarhet, där byggnaderna projekteras för att uppnå energiklass B och certifiering enligt Miljöbyggnad Silver. Fokus ligger på att minska klimatpåverkan genom hela livscykeln – från byggnation till förvaltning – och skapa värden som består över tid.

Förberedande arbeten har påbörjats och byggstart planeras till det tredje kvartalet 2026.

Skanska utvecklar och bygger i samma område även projekt Villa Fågelsång, fastigheten Traktören 21. Det består av ett modernt äldreboende och en LSS-bostad, vilka bidrar till att möta det växande behovet av vård- och omsorgsplatser i Sollentuna. Tidigare i vår sålde Skanska Villa Fågelsång till Folksamgruppen. Tillsammans med projekt Traktören 20 gör detta att Folksamgruppen kommer äga hela kvarteret vid färdigställande.