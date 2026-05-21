Skanska säljer för 290 mkr till Obos i Västerhaninge

Skanska avyttrar totalt 198 byggrätter för småhus i Skarplöt, Västerhaninge, till Obos för cirka 290 miljoner kronor. Byggrätterna paketeras i flera etapper och kommer att tillträdas under åren 2026-2028.

Affären i Haninge bokförs av Skanska bostadsutveckling i det andra kvartalet 2026.

I köpeskillingen ingår även de allmänna anläggningar och kvartersgator som Skanska färdigställer i området.

– Haninge är en prioriterad kommun för oss där vi ser goda möjligheter att växa och bidra till bostadsförsörjningen med ett brett erbjudande. Det här är en strategisk investering där vi kan nyttja hela vår produktpalett och bidra till ett område med hög livskvalitet, nära både stad och natur, säger Anna Svensson, Operativ chef affärsutveckling och B2B Obos Sverige.

Sedan tidigare har Skanska genom BoKlok byggt drygt 100 bostäder i form av lägenheter och radhus i det växande området som när det är fullt utbyggt kommer att ha cirka 700 bostäder.

Tanken är att Skarplöt ska bindas ihop med intilliggande Nedersta genom en huvudgata som gör det möjligt för busslinjer att trafikera området.

Obos planerar att påbörja markförberedande arbeten inom kort för att möjliggöra uppförandet av radhus på delar av området, med planerad montagestart under fjärde kvartalet 2026. Radhusen beräknas stå inflyttningsklara vid årsskiftet 2027/2028.