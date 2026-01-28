Skanska, Rumänien.

Skanska säljer etapp två av kontorskomplex – för 400 mkr

Skanska säljer andra etappen av kontorskomplexet Equilibrium i Bukarest i Rumänien, för 37 miljoner euro, motsvarande cirka 400 miljoner kronor. Köpare är Magyar Posta Takarék Real Estate Investment Fund, förvaltad av Gránit Asset Management. Den första etappen såldes 2025.

Skanska har sålt andra etappen av kontorskomplexet Equilibrium i Bukarest, Rumänien, för 37 miljoner euro, motsvarande cirka 400 miljoner kronor. Köpare är Magyar Posta Takarék Real Estate Investment Fund, förvaltad av Gránit Asset Management.

Den andra byggnaden, som färdigställdes under det fjärde kvartalet 2022, erbjuder cirka 20.000 kvadratmeter uthyrningsbar kontorsyta fördelad på elva våningar. Den kännetecknas av sitt hållbarhetsarbete, inkluderande design och digitala uppkoppling, validerat med LEED Platinum-, Access4you Silver- och WiredScore Platinum-certifieringar. Byggnaden är nästan 50 procent uthyrd.

Kontorskomplexet och andra etappen: Equilibrium 2.

Kontorskomplexet, bestående av två etapper, har blivit ett landmärke i den norra delen av huvudstaden och ligger i direkt anslutning till den mest dynamiska kontorsmarknaden Floreasca–Barbu Văcărescu, ofta kallad Bukarests nya Central Business District. Det erbjuder 3.500 kvadratmeter tillgänglig grön yta, hållbara lösningar och är utformat med fokus på flexibilitet.

Transaktionen kommer att bokföras av Skanska Commercial Development Europe under det första kvartalet 2026. Överlåtelsen av fastigheten är planerad till det första kvartalet 2026.

Den första byggnaden i komplexet, färdigställd 2019, såldes i april 2025 till Gordiusz Private Equity Fund för 570 mkr, förvaltad av Gránit Asset Management. Den byggnaden innehåller 21.000 kvm kontor.

