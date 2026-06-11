Skanska säljer bostäder i Göteborg till Folksam för 500 mkr

Skanska avyttrar ett egenutvecklat hyresbostadsprojekt på Hisingen i Göteborg till Folksamgruppen genom KPA Pension för 497 miljoner kronor.

Tillträde sker i samband med färdigställande av projektet i andra kvartalet 2029.

Bostadsprojektet, i Sankt Jörgens Park på Hisingen i Göteborg, omfattar totalt 142 hyreslägenheter och en total uthyrningsbar yta på drygt 10 100 kvadratmeter.

– Vi är glada över att stärka vår portfölj med nyproducerade och hållbara hyresbostäder, och särskilt över att göra vårt första bostadsförvärv i Göteborg. Staden erbjuder starka förutsättningar för fortsatt utveckling, och investeringen ligger väl i linje med vår långsiktiga strategi, säger Jonas Bjuggren, fastighetsdirektör på Folksamgruppen.

Bostäderna utformas med fokus på funktionella planlösningar och god boendekvalitet och de boende får nära till service och rekreation. Husen blir 6–10 våningar med underliggande garage.

Byggnaderna utvecklas med fokus på energieffektivitet och minskad klimatpåverkan under såväl byggskede som i drift. Avsikten är att uppnå energiklass B och certifiering av husen enligt Miljöbyggnad, silvernivå.

Förberedelserna är påbörjade med planerad byggstart under kvartal fyra i år.

Folksamgruppen är en av Sveriges största investerare och förvaltar över 70 miljarder kronor i direktägda fastigheter. Totalt förvaltar Folksamgruppen drygt 990 miljarder kronor inklusive fondförsäkringstillgångar.

Läs gärna FV:s kartläggning hur Folksam har förvärvat i fastigheter det senaste decenniet.