Skanska säljer skrapa i Houston för 3,5 miljarder

Skanska har sålt en andel om 90 procent av kontorsskrapan Bank of America Tower i Houston, Texas, USA, för 373 miljoner dollar, cirka 3,5 miljarder kronor, till ett dotterbolag till Beacon Capital Partners.

Bank of America Tower består av 72.500 kvadratmeter moderna kontorsutrymmen i Houstons centrala affärsdistrikt, med hyresgäster som Bank of America, Waste Management, Winston and Strawn, Quantum Energy Partners och Skanska.

Byggnaden har utomhusytor som inkluderar en restaurang och en matmarknad med sju kockdrivna koncept samt en cocktailbar. Hyresgästerna har också tillgång till The Assembly, ett modernt konferens- och evenemangscentrum med tre möteslokaler. Byggnaden kommer att använda 25 procent mindre energi än motsvarande anläggningar och är miljöcertifierad enligt LEED Platinum.

Byggandet av Bank of America Tower påbörjades under det andra kvartalet 2017 och avslutades under det andra kvartalet 2019.

Bredvid Skanskas skrapa i den amerikanska oljehuvudstaden byggs Texas Tower, ett 47-våningshus som ska stå klart 2021.