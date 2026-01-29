Skanska och Entra investerar 1,7 miljarder kronor

Skanska investerar i kontorsprojektet Christian Krohgs gate 2 i Oslo, Norge. Den totala investeringen i projektet uppgår till cirka NOK 1,8 miljarder, cirka 1,7 miljarder kronor. Projektet kommer att genomföras i ett 50/50-joint venture med Entra. Största ägarna i Entra är, sedan länge, Balder och Castellum.

Byggkontraktet är värt NOK 900M, cirka 830 miljoner kronor, vilket kommer att inkluderas i orderingången för Norden för det första kvartalet 2026.

Projektet omfattar ombyggnation och utbyggnation av befintliga kontors- och kommersiella byggnader på Christian Krohgs gate 2, om 21 200 kvadratmeter, nära Oslo centralstation. Efter ombyggnationen kommer fastigheten att erbjuda moderna och flexibla kontorsytor med goda kollektivtrafikförbindelser.

Projektet har höga klimat- och miljöambitioner, vilket inkluderar målet BREEAM-NOR v6.0 Very Good, fossilfri byggarbetsplats och en betydande minskning av koldioxidutsläpp från material jämfört med en referensbyggnad. De båda parterna arbetar också för att uppnå låga avfallsvolymer, hög grad av återbruk samt energilösningar som kan lyfta byggnaden till energiklass A.

Byggarbetet startar under det andra kvartalet 2026 med färdigställande planerat kring årsskiftet 2029/2030.