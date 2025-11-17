Skanska investerar 450 mkr i bostadsprojekt i Solna

Skanskas investering sker i projektet Ängsklockan, bostadsrätter i Järvastaden, Solna.

Annons

Det blir totalt 119 lägenheter i storlekarna ett till fem rum och kök. Under husen blir det garage med plats för laddning av elbilar.

Ängsklockan byggs centralt i Järvastaden, intill Västergårdsparken och Järvastadens skola. Husen får lägenheter i storlekar från ett till fem rum och kök och byggs kring en innergård med planteringar och en pergola som ger plats för lek, gemenskap och stärkt biologisk mångfald. De boende kommer även att ha tillgång till en cykelpool med olika typer av cyklar.

Hållbarhet genomsyrar projektet. Taken förses med solceller och energianvändningen kommer att ligga under de svenska byggkraven. Fasaderna är energieffektiva och allt material som används i byggnationen är noggrant utvalt för att minimera klimatpåverkan. I likhet med alla Skanskas egenutvecklade bostäder kommer Ängsklockan att certifieras enligt Svanen.

Byggnationen startar under fjärde kvartalet, 2025 och husen beräknas stå helt färdiga under första kvartalet 2028.

