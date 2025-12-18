Skanska investerar 250 mkr i flerbostadshus i Uppsala

Skanska investerar cirka 250 miljoner kronor i den tredje och sista etappen av bostadsrättshus i kvarteret Närheten i Kungsängen, Uppsala.  Det blir totalt 66 lägenheter och tre kommersiella lokaler.

Lägenheterna byggs i storlekar mellan ett och fem rum och kök. De flesta med balkong eller uteplats. Hållbarhet genomsyrar projektet från start till mål. Huset byggs i betong med lägre klimatpåverkan. Energianvändningen hålls låg genom fasader och fönster som håller hög energieffektivitet. Solceller på taken och spillvärmeväxlare borgar för lägre energikostnader. I likhet med alla Skanskas egenutvecklade bostadsprojekt i Sverige kommer husen att certifieras enligt Svanen.

– Vi startar nu produktionen av den sista etappen i kvarteret Närheten – den sista pusselbiten i Skanskas utveckling i Kungsängen som pågått i över tio års tid. Försäljningen inleddes i höstas och har tagits emot mycket bra, med särskilt stort intresse för de större bostäderna med stora balkonger och terrasser, säger Carl Lundin, tillförordnad regionchef, Skanska Sverige.

Byggstart av den tredje etappen i kvarteret Närheten sker i februari 2026 och husen beräknas stå klara för inflyttning under hösten 2027.

Redaktionen red@fastighetsvarlden.se

