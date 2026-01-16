Skanska i mål med krånglig affär på Kungsholmen

Skanska har köpt fastigheten Tegelbruket 4 på Kungsholmen från Region Stockholm. Investeringen uppgår till cirka 1,3 miljarder kronor. I området där S:t Eriks ögonsjukhus tidigare låg ska de två kvarteren som utgör Tegelbruket utvecklas och bebyggas med bostäder, kontor, lokaler och parkmiljö.

Affären har varit svår. Enligt uppgift till FV har säljaren Region Stockholm bråkat med Stockholm stad om de tänkta volymerna för projektet – vilket påverkat priset.

Våren 2021 vann Skanska budgivningen för projektet, i konkurrens med elva andra investerare. FV berättade att priset var runt 40.000 kr/kvm för bostadsbyggrätterna. FV bedömde totalpriset till 1,5 miljarder kronor. Det planerades för 300 bostäder.

2023 berättade FV att den för Regionen planerade mycket framgångsrika försäljningen sannolikt får ett annat utfall med – med 200 miljoner lägre köpeskilling.

Skanska kommer att utveckla och uppföra två bostadskvarter med underliggande garage på fastigheten som ligger på centrala Kungsholmen, Stockholm. Totalt rör det sig om cirka 240 nya bostadsrättslägenheter.

Därtill kommer en kontorsbyggnad om cirka 6.200 kvadratmeter att uppföras ut mot Fleminggatan. I husens bottenplan skapas affärslokaler omfattande totalt cirka 1.500 kvadratmeter. Bland annat planeras för en restaurang i kvarteren.

Den befintliga byggnaden ut mot Fleminggatan som i dag inhyser vårdcentral och barnavårdscentral, samt den före detta brandstationen från 1800-talet, kommer att bevaras. I lokalerna kommer det att finnas ett showroom under byggtiden.

Stort fokus har lagts vid att den kommande nyproduktionen ska smälta in i den befintliga stadsbilden. För att öka känslan av en levande stadsdel kommer torg och parkmiljö att anläggas, något som även skapar utrymme för biologisk mångfald.

Förberedande arbeten inleds inom kort och byggstart beräknas ske i slutet av 2026. Kvarteren förväntas stå helt klara senast 2032.