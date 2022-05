Skanska hyr ut 1.200 kvm i Sthlm 01

Sthlm New Creative Business Spaces fortsätter attrahera kreativa företag. Nu står det klart att spelutvecklaren Chief Rebel i höst väljer att lämna Södermalm för att växa vidare i Hammarby Sjöstad.

– Vi ser fram emot att ta plats i en av toppvåningarna i Sthlm 01. Det är nära till spelutvecklingsklustret på Södermalm och byggnaden bjuder på kreativa och smarta planlösningar som vi verkligen gillar, säger Axel Lindberg, vd för Chief Rebel.

Även telekombolaget Emblasoft har valt byggnaden och hyr ca 340 kvadratmeter samtidigt som det snabbväxande utbildningsföretaget Junglemap väljer att mer än fördubbla sina redan förhyrda lokaler i byggnaden till totalt ca 735 kvadratmeter.

– Intresset för att hyra kontor i Sthlm New är starkt. Vi upplever att många organisationer som under pandemin skjutit på beslutet om hur man ska dimensionera och utforma sina kontorslokaler nu står redo att ta avstamp mot framtiden, säger Caroline Andersson, uthyrningsansvarig för Sthlm New på Skanska.

Det finns ytterligare lokaler kvar att hyra ut i Sthlm 01, bland annat en kontorslokal om cirka 500 kvadratmeter högst upp i byggnaden på plan 28 med fönster från golv till tak.