Fredrik Lundberg, storägare.

Skanska höjer finansiellt mål för byggverksamheten

Skanska höjer sitt finansiella mål för Byggverksamheten till en rörelsemarginal på ≥4,0% och upprepar övriga finansiella mål inför dagens Kapitalmarknadsdag i Seattle, USA.

Annons

Under dagen kommer Skanska att ge en uppdatering av sina strategiska prioriteringar och den kommersiella inriktningen för respektive verksamhetsgren framöver.

– Våra finansiella mål representerar ambitiösa nivåer för våra verksamhetsgrenar och för koncernen. Under de senaste fem åren har vi förbättrat resultatet och förutsägbarheten i vår byggverksamhet. Vår ambition är att fortsätta förbättra vår lönsamhet och vi höjer nu vårt mål för rörelsemarginalen. Samtidigt positionerar vi oss för kontrollerad tillväxt i verksamhetsgrenen. För Projektutvecklingen prioriterar vi att återställa lönsamheten innan vi växer verksamheterna. Detta stödjer vår förmåga att leverera på våra koncernmål och att skapa en attraktiv totalavkastning för våra aktieägare, säger vd och koncernchef Anders Danielsson.

Koncernens finansiella mål:

  • Byggverksamhet, Rörelsemarginal: ≥4,0% (tidigare: ≥3,5%)
  • Projektutveckling; Avkastning på sysselsatt kapital: ≥10% (tidigare: ≥10%)
  • Förvaltningsfastigheter, Avkastning på sysselsatt kapital: ≥6% (tidigare: ≥6%)
  • Koncern, Avkastning på eget kapital: ≥18% (tidigare: ≥18%)
  • Koncern, Justerad nettoskuld: -10 Mdr kr (tidigare: -10 Mdr kr)
  • Koncern, Utdelningsandel: 40-70% (tidigare: 40-70%)
Redaktionen red@fastighetsvarlden.se

Artikelämnen

Rätta artikel
Annons

Fler Nyheter från förstasidan

Ingen vill bygga i 08-område – glödhett för åtta år sedan

Fler än 50 visade intresse 2017. Nu nappar ingen på markanvisning i området.

Värvar Katarina Sonnevi

Lämnar Cushman & Wakefield för konkurrent.
Krönika

”Dags släppa myten om den rättvisa svenska hyran”

Adam Tyrcha om Sveriges världsunika hyresregleringssystem, marknadshyror och om en nödvändig reform.

Wejdmarks Granö Beckasin expanderar

En konferens- och restaurangbyggnad tillförs.
Fastigheten Bollen 8 med tillhörande Lenningska Sjukhemmet.

Kritik mot kommunal affär i Norrköping

Endast ett bud kom in efter kort anbudsperiod på kulturfastighet.

Byggrätter säljs för 14.500 kr per kvm

Det projektförslag som bidrar med störst mervärde tilldelas markanvisningen i Majorna.

Blir ny vd för Skanska Fastigheter Göteborg

Tar över efter Micko Pettersson som efter mer än 40 år i Skanska går i pension.

Skogsfastigheter för 62 miljarder till börsen

Innebär ny möjlighet att sprida riskerna med ytterligare en fastighetstyp.

Prisma förvärvar för 340 mkr

Växer med fem handelsfastigheter i södra Finland.

Skanska säljer kontorshus för 680 mkr

Andra etappen av Centrum Południ. 21.500 kvm kontor.

John Mattson säljer i Hägersten

Bostadsfastighet avyttras för 53.000 kronor per kvm i närförort till Stockholm.
Porträtt

Ratad nisch blev guldgruva

Svenska Handelsfastigheters vd ser jobbet som en hobby när jakten på lågprisfynd och stora hyresavtal fortsätter.

Bostäder går bäst i år – tydlig värdeutveckling

FV kartlägger: Kontorsfastigheter fortsätter att tappa. Klargörande lista över hur bolagens profil påverkat värdeutvecklingen.

Familjeägt bolag köper inom tullarna igen

Förvärvar bostadshus på Kungsholmen för 77.000 kronor per kvm.

 Tillbaka till förstasidan