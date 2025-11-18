Skanska höjer finansiellt mål för byggverksamheten

Skanska höjer sitt finansiella mål för Byggverksamheten till en rörelsemarginal på ≥4,0% och upprepar övriga finansiella mål inför dagens Kapitalmarknadsdag i Seattle, USA.

Under dagen kommer Skanska att ge en uppdatering av sina strategiska prioriteringar och den kommersiella inriktningen för respektive verksamhetsgren framöver.

– Våra finansiella mål representerar ambitiösa nivåer för våra verksamhetsgrenar och för koncernen. Under de senaste fem åren har vi förbättrat resultatet och förutsägbarheten i vår byggverksamhet. Vår ambition är att fortsätta förbättra vår lönsamhet och vi höjer nu vårt mål för rörelsemarginalen. Samtidigt positionerar vi oss för kontrollerad tillväxt i verksamhetsgrenen. För Projektutvecklingen prioriterar vi att återställa lönsamheten innan vi växer verksamheterna. Detta stödjer vår förmåga att leverera på våra koncernmål och att skapa en attraktiv totalavkastning för våra aktieägare, säger vd och koncernchef Anders Danielsson.

Koncernens finansiella mål: