Skanska gör stor uthyrning i polska Poznan

Med detta hyresavtal är byggnaden nu uthyrd till 33 procent. Kontorshuset beräknas vara färdigställt under det andra kvartalet 2023.

Den 15 våningar höga kontorsbyggnaden kommer att få en total uthyrningsbar yta på cirka 28 500 kvadratmeter samt tillhandahålla 230 parkeringsplatser i garage. Byggnaden förväntas få flera certifieringar: LEED Platinum, WELL Core & Shell, WELL Health & Safety Rating samt Building without Barriers, vilka tilldelas framtidssäkrade, högkvalitativa kontorslokaler med högsta säkerhetsstandard och som både minskar risken för spridning av sjukdomar och skapar hälsosamma, säkra arbetsplatser.

Nowy Rynek är Skanskas tredje kommersiella utvecklingsprojekt i Poznan, med en total uthyrningsbar yta om cirka 100 000 kvadratmeter, beläget i stadens centrala affärsdistrikt. Skanska sålde de två första byggnaderna i Nowy Rynek till Franklin Templeton Investments och Corum Asset Management. Den tredje byggnaden, med en yta på cirka 39 000 kvadratmeter, är till 93 procent uthyrd och färdigställdes under det andra kvartalet 2021.