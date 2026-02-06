Skanska förbättrar sina marginaler i byggverksamheten
Skanska går starkt och det är främst byggverksamheten som nu presterar riktigt bra och styrelsen föreslår höjd utdelning samt extra utdelning om sammanlagt 14 kronor per aktie.
–Byggverksamhetens resultat för helåret 2025 är det högsta någonsin och rörelsemarginalen landade över vårt nya höjda marginalmål, skriver Anders Danielsson i sitt vd-ord.
Förutom att byggverksamheten går bra lyfter han även fram att projektutvecklingen av kommersiella fastigheter avslutade året med att leverera ett av de starkaste kvartalen vad gäller försäljningar sedan fastighetsmarknadens började försvagas.
Samtidigt nådde resultatet inom det segmentet inte upp till nivån året innan på grund av tidigare nedskrivningar av tillgångar under 2025.
Projektutvecklingsverksamheten kommer de närmaste åren leverera goda kassaflöden från sålda men ännu ej överlämnade tillgångar. Den positiva nettoeffekten på kassaflödet är 6,9 miljarder kronor under 2026–2028, varav 5,9 miljarder kronor under första halvåret 2026.
Bedömt marknadsvärde för portföljen av kommersiella fastighetsutvecklingsprojekt uppgick till 49,4 miljarder kronor i slutet av fjärde kvartalet, och motsvarar orealiserade utvecklingsvinster om 5,2 miljarder kronor.
Ur Skanskas bokslut 2025 (segmentsredovisning)
- Intäkterna uppgick till 48,7 (50,6) miljarder kronor under kvartal 4. Intäkterna för helåret uppgick till 179,3 (177,2); justerat för valutakurseffekter ökade intäkterna med 6 procent.
- Rörelseresultatet för kvartal 4 uppgick till 3,0 (2,7) miljarder kronor; justerat för valutakurseffekter ökade rörelseresultatet med 15 procent. För helåret uppgick rörelseresultatet till 7,2 (7,1) miljarder kronor, justerat för valutakurseffekter ökade med 7 procent.
- Resultatet per aktie uppgick till 5,94 (5,54) kronor för kvartal 4 och 15,09 (14,12) för helåret.
- Styrelsen föreslår en utdelning om 14,00 (8,00) kronor per aktie, varav 8,50 (8,00) kronor per aktie i ordinarie utdelning, och 5,50 (0,00) kronor per aktie i extra utdelning.
- Operativt kassaflöde från verksamheten, uppgick till 2,5 (5,1) miljarder kronor för kvartal 4 och till 3,6 (6,7) miljarder kronor för helåret, enligt IFRS.
- Justerad räntebärande nettofordran(+)/nettoskuld(-) uppgick till 11,5 (30 sep 2025: 9,3) miljarder kronor.
- Orderingången i Byggverksamheten uppgick till 43,5 (49,6) miljarder kronor kvartal 4. Justerat för valutakurseffekter minskade orderingången med 3 procent. Orderstocken är oförändrad jämfört med föregående kvartal. Orderingången för helåret uppgick till 179,5 (207,9) miljarder kronor. På rullande 12-månader var orderingången i förhållande till intäkter 105 (123) procent.
- Rörelseresultatet i Byggverksamheten för kvartal 4 uppgick till 2,5 (2,1) miljarder kronor, motsvarande en rörelsemarginal om 5,6 (4,5) procent. Rörelseresultatet för helåret nådde en toppnotering och uppgick till 7,1 (5,9) miljarder kronor, motsvarande en rörelsemarginal om 4,1 (3,5) procent.
- Rörelseresultatet i Projektutveckling kvartal 4 uppgick till 0,7 (0,5) miljarder kronor. För helåret uppgick rörelseresultatet till 0,7 (1,2) miljarder kronor och inkluderar nedskrivningar av fastighetstillgångar om 0,8 miljarder kronor.
- Avkastning på sysselsatt kapital i Projektutveckling uppgick till 1,8 (2,6) procent.
- Avkastning på eget kapital uppgick till 10,2 (10,0) procent.