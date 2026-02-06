Skanska förbättrar sina marginaler i byggverksamheten

Skanska går starkt och det är främst byggverksamheten som nu presterar riktigt bra och styrelsen föreslår höjd utdelning samt extra utdelning om sammanlagt 14 kronor per aktie.

–Byggverksamhetens resultat för helåret 2025 är det högsta någonsin och rörelsemarginalen landade över vårt nya höjda marginalmål, skriver Anders Danielsson i sitt vd-ord.

Förutom att byggverksamheten går bra lyfter han även fram att projektutvecklingen av kommersiella fastigheter avslutade året med att leverera ett av de starkaste kvartalen vad gäller försäljningar sedan fastighetsmarknadens började försvagas.

Samtidigt nådde resultatet inom det segmentet inte upp till nivån året innan på grund av tidigare nedskrivningar av tillgångar under 2025.

Projektutvecklingsverksamheten kommer de närmaste åren leverera goda kassaflöden från sålda men ännu ej överlämnade tillgångar. Den positiva nettoeffekten på kassaflödet är 6,9 miljarder kronor under 2026–2028, varav 5,9 miljarder kronor under första halvåret 2026.

Bedömt marknadsvärde för portföljen av kommersiella fastighetsutvecklingsprojekt uppgick till 49,4 miljarder kronor i slutet av fjärde kvartalet, och motsvarar orealiserade utvecklingsvinster om 5,2 miljarder kronor.

Ur Skanskas bokslut 2025 (segmentsredovisning)