Skanska får uppdrag i London för 3,4 miljarder

Skanska har tecknat avtal med British Land och GIC, som en del av Broadgate joint venture, om att leverera hela byggnationen samt mekaniska och elektriska installationer för One Appold Street i London, Storbritannien. Kontraktet är värt GBP 273M, cirka 3,4 miljarder kronor.

One Appold Street, som ursprungligen färdigställdes 1986 som en del av ett större utvecklingsprojekt i City of London, kommer att omvandlas till toppmoderna och hållbara kommersiella lokaler. Den strukturella ombyggnaden innebär att den nuvarande fasaden ersätts, våningsplanen utökas i alla riktningar och sex nya våningar läggs till den befintliga stålramen. Detta kommer att resultera i en 14 våningar hög byggnad med cirka 33 500 kvadratmeter högkvalitativ kontorsyta och 4 500 kvadratmeter för gym, restaurangfaciliteter och takterrass.

Byggstart sker under det första kvartalet 2026 och projektet beräknas vara färdigställt 2029.

