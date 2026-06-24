Skanska bygger kongresshotell för 3 mdr i Cincinnati

Skanska har tecknat avtal med ett bolag som förvaltas av Portman Holdings, LLC om ett nytt Marriott-hotell i Cincinnati, i direkt anslutning till ett kongresscenter i centrala Cincinnati, Ohio, USA. Kontraktet är värt 325 miljoner dollar, motsvarande 3,0 miljarder kronor.

Det nya 61 400 kvadratmeter stora, 21 våningar höga Marriott-hotellet kommer att ligga mittemot First Financial (Convention) Center. Hotellet kommer att få 700 rum, takterrass, konferensrum, flexibla mötesytor, balsalar, butiksytor på entréplan samt en skybridge som kommer att förbinda hotellet med kongresscentret samt parkeringsområden.

Projektet kommer att understödja stadens tillväxt genom att attrahera kongresser och bidra till ekonomisk tillväxt.

Projektet startar i juni 2026 och beräknas vara färdigställt vid slutet av 2028.