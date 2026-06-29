55 Old Broad Street.

Skanska bygger högt i London för 3,5 mdr

Skanska har tecknat avtal med AshbyCapital för att bygga 55 Old Broad Street, en 23‑våningar hög kontorsfastighet nära Liverpool Street Station i London, Storbritannien. Kontraktet är värt 282 miljoner pund, cirka 3,5 miljarder kronor.

Annons

55 Old Broad Street kommer att bli ett nytt landmärke i Londons finansdistrikt. När projektet står klart kommer fastigheten att erbjuda cirka 25 000 kvadratmeter moderna kontorsytor samt cirka 1 400 kvadratmeter för handel, restaurang och publika miljöer. Skanskas uppdrag omfattar hela byggnationen, inklusive installation av mekaniska, elektriska och VVS‑system.

Kontraktet omfattar även renoveringen av 65 Old Broad Street, en fem våningar hög byggnad som ligger intill 55 Old Broad Street.

Byggstart är planerad till oktober 2026 och projektet beräknas vara färdigställt i slutet av 2029.

Redaktionen red@fastighetsvarlden.se

Artikelämnen

Rätta artikel
Annons

Fler Nyheter från förstasidan

Newsflash

Igår kl. 21:32

Storsala i sin största affär – köper från Altra för 1,2 mdr

Fastigheten med Altras eget huvudkontor ingår i affären, liksom fastigheter i Jakobsberg, Kista och Älvsjö.

Daniel Eks bolag hyr 700 kvm i Moodkvarteret

Bolagets mest ambitiösa satsning hittills.

Hyr 2 250 kvm av Humlegården på Kungsgatan

Stor förhyrning på Kungsgatan, nära Stureplan.

Har stängt flaggskeppsbutik i PK-huset

Öppnar samtidigt två andra butiker i Stockholmsområdet.

Miljonprogrammets nota: hyrorna höjs med upp till 61%

Vd:n: ”Min viktigaste uppgift var att få till en bra dialog.”

Underhållsskulden: 686 miljarder kronor

Klassiska Hedengrens kan börja med alkohol

”Senaste åren har varit knapra. Och alkohol drar svenskar.”

Logicor hyr ut 6 000 kvm

Första uthyrningen i projektfastighet.

Tack för årets framgångsrika Almedalen

Publikrekord när Fastighetsvärlden bjöd på två dagar fyllda av fler än 25 seminarier under Almedalsveckan.

Wihlborgs får nästan monopol – listor och intervju

Intervju med Ulrika Hallengren.  ”Det finns många alternativ”. FV listar stad för stad.  Den minst sagt udda fastigheten.  Nobbade miljardbestånd. ”Ser mer positivt ut nu.”

”Svenska arkitekter har för dåligt självförtroende”

FV Fokus Utfrågning av Marco Checchi, medgrundare på Studio Stockholm Om att arbeta internationellt. Inte se bakåt. Lönsamheten i branschen.

Advokatbyrå flyttar till Gyllene triangeln

Lämnar kontorslokaler på Strandvägen.

Så vill Vasakronan och Kåpan växa i Värtan

Nya kontorslokaler, bostäder och stor livsmedelsbutik. Läs om de uppdaterade planerna.

Vill bygga nytt höghus i Kista

Köpte tomträtten redan 2015.

Wihlborgs köper från Castellum för 13,3 mdr

Affären omfattar 95 fastigheter och 635 000 kvm. Yielden bedöms till 5,0 procent. Det är årets hittills i särklass största affär.

Pål Ahlsén: ”För låg totalavkastning”

Lista: Största affärerna 2026

Castellums alla senaste avyttringar summeras

Ur arkivet med Hallengren: ”Jag gillar långsiktighet”
Krönika: Lars Johnsson

Skenande capex – dyrt för klimatet och fastighetsägaren

Tre gånger högre investeringskostnader än för 25 år sedan – men lägre avkastning. Lars Johnsson ifrågasätter om kontorsmarknadens ombyggnadstrend är hållbar.

 Tillbaka till förstasidan