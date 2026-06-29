Skanska bygger högt i London för 3,5 mdr

Skanska har tecknat avtal med AshbyCapital för att bygga 55 Old Broad Street, en 23‑våningar hög kontorsfastighet nära Liverpool Street Station i London, Storbritannien. Kontraktet är värt 282 miljoner pund, cirka 3,5 miljarder kronor.

55 Old Broad Street kommer att bli ett nytt landmärke i Londons finansdistrikt. När projektet står klart kommer fastigheten att erbjuda cirka 25 000 kvadratmeter moderna kontorsytor samt cirka 1 400 kvadratmeter för handel, restaurang och publika miljöer. Skanskas uppdrag omfattar hela byggnationen, inklusive installation av mekaniska, elektriska och VVS‑system.

Kontraktet omfattar även renoveringen av 65 Old Broad Street, en fem våningar hög byggnad som ligger intill 55 Old Broad Street.

Byggstart är planerad till oktober 2026 och projektet beräknas vara färdigställt i slutet av 2029.