Skanska får i uppdrag att bygga om operan

Den kommande renoveringen och ombyggnaden av operabyggnaden i Stockholm är Statens Fastighetsverks hittills mest omfattande projekt, med en beräknad kostnad på 3,5 miljarder kronor. Efter en upphandlingsprocess står det nu klart att Skanska får uppdraget som entreprenör.

Som en del i arbetet med framtagande av programhandling påbörjade SFV i början av året arbetet med att upphandla entreprenör för renovering, om- och tillbyggnad av operabyggnaden. Ett arbete som nu är avslutat. I dag tilldelades Skanska uppdraget.

– Renoveringen av operabyggnaden är ett komplext projekt som kräver att både beställarens och entreprenörens kompetenser tas tillvara på bästa sätt. Skanska har uppfyllt alla obligatoriska krav och visat att de förstår och mycket väl kan möta våra behov. Vi är nöjda med upphandlingens utfall och ser fram emot att påbörja samarbetet, säger säger Maria Östholm, direktör och projektägare för renoveringen av operabyggnaden vid Statens fastighetsverk.

Sveriges nationalscen för opera och balett är i dåligt skick och behöver därför genomgå en omfattande renovering. För att verksamheten ska kunna fungera behöver byggnaden även byggas om och till. När SFV är klara med renoveringen kommer publiken att mötas av ett väl omhändertaget och moderniserat operahus med en ny scen för barn och unga.