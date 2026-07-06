Skandrenting bygger kontor på stort fängelse

NCC ska på uppdrag av Skandrenting bygga en ny kontorsbyggnad vid Salbergaanstalten med Kriminalvården som hyresgäst. Affären är en totalentreprenad i samverkan med ett ordervärde på cirka 140 miljoner kronor. Tidigare har Skandrenting, som ägs av Erik Selin, byggt ut fängelsekapaciteten.

Fängelset ligger i Sala, Västmanland, och är en sluten anstalt som har säkerhetsklass 1. Det är ett av landets största fängelser.

NCC ska bygga en ny kontorsbyggnad med kontor, mötesrum, konferensrum och matsal samt omklädningsytor, gym och övningslokal. NCC är sedan tidigare på platsen och bygger prefabricerade modulhus med 40 nya boenderum innanför murarna.

– Det är glädjande att Kriminalvården vill utöka sin verksamhet i Salberga vilket är i linje med vår tro på större och mer koncentrerade enheter. Vi ser fram emot att fortsätta vårt goda samarbete med Kriminalvården och NCC. Vi har god förhoppning om att NCC kommer möta de högt ställda förväntningar som finns på kvalitet och leveransförmåga, inte minst mot bakgrund av liknande projekt vi tidigare genomfört tillsammans i samma område, säger Johannes Nyberg, vd Skandrenting.

Genom att bygga de nya lokalerna utanför fängelsemuren frigör Kriminalvården utrymme till fler intagna på insidan. Totalt är kontorsbyggnaden cirka 2 300 kvadratmeter i två plan med en vindsvåning.

– Vi är glada att få fortsatt förtroende i det viktiga arbetet med att bygga ut och anpassa Sveriges anstalter och deras verksamhet. NCC är ett stort företag med bred kompetens, och vi är glada att kunna bidra med vår byggexpertis inom projekt som detta, säger Jens Almcrantz, avdelningschef NCC Building Sverige.

Affären är en totalentreprenad i samverkan och har ett ordervärde på cirka 140 MSEK. Byggstart för denna nya etapp är tredje kvartalet 2026 och beräknas vara klart sista kvartalet 2028.