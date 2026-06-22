Skandia fastigheter, Nacka, Tollare 1:338

Skandia köper äldreboende och förskola i Nacka

Skandia Fastigheter förvärvar fastigheten Tollare 1:383, i Nacka, med en uthyrbar area om 6 000 kvadratmeter. Hyresgäst i fastigheten är stiftelsen Stora Sköndal, som här driver ett äldreboende med 72 lägenheter samt en förskola. Säljare är Senectus, ett dotterbolag till Allfadern.

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Bernstrom & Partners var rådgivare till säljaren.

Området Tollare i Nacka ligger intill Skurusundet, och gränsar till bland annat Eknäs och Lännersta. Såväl fastigheten, med dess attraktiva läge, som hyresgästen passar väl in i Skandia Fastigheters fastighetsportfölj.

– Vi är redan i högsta grad närvarande och aktiva i den här delen av Nacka där vi sedan tidigare äger ett flertal bostäder, ett äldreboende och en skola och här kan vi med vår lokala förvaltning direkt gå in och skapa nya värden, säger Markus Pfister, fastighetschef kontor och samhällsfastigheter på Skandia Fastigheter.

Skandia Fastigheter är en långsiktig aktör med höga hållbarhetsambitioner och även om fastigheten redan idag har en god energiklass ser man möjligheter till ytterligare hållbarhetsrelaterade förbättringar framöver. Samtidigt söker man aktivt efter fler liknande investeringsmöjligheter.

– Den här typen av samhällsfastigheter passar väldigt bra in i vår strategi och i vår vision, att ”skapa rum för generationer”. Vi ser gärna fler liknande förvärv i framtiden, säger Frederik Henry, chef Fastighetsinvesteringar på Skandia Fastigheter.

Skandia Fastigheter tillträder Nacka Tollare 1:383 den 1 september 2026.

Senectus är specialiserat på omsorgsfastigheter. Erik Junzell är vd vid bolaget som har sitt kontor i Saltsjö-Boo.

Redaktionen red@fastighetsvarlden.se

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